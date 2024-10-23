Destici'den TUSAŞ Saldırısına Sert Tepki

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını lanetledi.

Destici, saldırının gerçekleştiği tesisin önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"TUSAŞ'a, Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbine yapılmış bu hain ve kahpe terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz" ifadelerini kullanan Destici, bu tür saldırıların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduramayacağını vurguladı.

Türkiye'nin bu saldırı öncesinden daha büyük bir azim ve kararlılıkla savunma sanayindeki yoluna devam edeceğini belirten Mustafa Destici, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.