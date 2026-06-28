Destici'den Yazıcıoğlu Davası ve Değerler Vurgusu - Son Dakika
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Destici'den Yazıcıoğlu Davası ve Değerler Vurgusu

Destici\'den Yazıcıoğlu Davası ve Değerler Vurgusu
28.06.2026 19:23
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Mustafa Destici, Yazıcıoğlu davasının takipçisi olduklarını ve inançlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreciyle ilgili de başından itibaren hiçbir süreci aksatmadan takipçisi olduk. Bizim de talep ve gayretlerimizle dosya Maraş'tan Ankara'ya geldi. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumu ile paylaşılacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Destici, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya taşınan Muhsin Yazıcıoğlu davasına değinerek, "Büyük Birlik Partisi 33 yıldır var. Çünkü Büyük Birlik Partisi'nin idealleri var, fikri var, ülküsü var. O ülkünün adı da; Türk İslam ülküsüdür. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreciyle ilgili de başından itibaren hiçbir süreci aksatmadan takipçisi olduk. Bizim de talep ve gayretlerimizle dosya Maraş'tan Ankara'ya geldi. Sıkı bir çalışma var. Bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumu ile paylaşılacaktır. ya da toplum görecektir. Başından itibaren 'bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz' dedik. İnşallah tüm şüpheler giderilir, aydınlatılır, kusur ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir" dedi.

"Sen Selman Ruşti mi olmak istiyorsun. O zaman belanı bulursun"

Destici, geçtiğimiz günlerde bir komedyenin gösterisinde Kur'an-ı Kerim üzerinden sözde mizah yapmasını sert bir dille eleştirerek, "Biz inançlı bir toplumuz. Bizim değerlerimiz her şeyin üzerindedir. Hatta bu toplumda 5 vakit namazını kılmayan, orucunu aksatarak tutan birisinin yanında bile siz Cenab-ı Hakk'a, onun sevgili peygamberine, Kur'an-ı Kerim'e laf söylerseniz sizi boğar. Türkiye'de yeni bir akım başladı. Siyasi eleştiri yapabilirsiniz, siyasi mizah yapabilirsiniz. Bizleri eleştirebilir, bizim de mizahımızı yapabilirsiniz. Hükümetin icraatlarıyla da ilgili yapabilirsiniz. Meclisle ilgili de yapabilirsiniz. Ama sen benim inancımla, Allah'ımla, kutsal kitabımla, peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin, onu hafife alamazsın, onunla alay edemezsin, sen kimsin. Senin bir inancın yok mu? Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman. Saygılı olacaksın, edepli olacaksın, ahlaklı olacaksın. Sen Selman Ruşti mi olmak istiyorsun. O zaman belanı bulursun. Bu millet ve Büyük Birlik Partililer, Alperenler var olduğu sürece ne Cenab-ı Hakk'a, ne Peygamber Efendimize ne de kitabımıza el uzatamazsınız, onu alay konusu yaparak stand-upunuzun bir parçası yapamazsınız. O şahsı ve ona yol verenleri uyarıyoruz. Savcılarımızı da göreve davet ediyoruz. Sözde stand-upçu ama özde şaklabanlara, şarlatanlara asla müsaade edilmemelidir. Kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya yeltenmesin, haddini bildiririz" şeklinde konuştu.

"Bizim en büyük zeminliğimiz inancımızdır"

Destici, LGBT'lileri taşıyan geminin İstanbul'a yanaşmasına izin vermeyen İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisine teşekkür ederek, "LGBT sapkınlıklarını normalmiş gibi gösteren bir kesim de var. İçinde binlerce LGBT'nin olduğu bir gemi Türkiye'de de demirlemek istiyor, İstanbul'a. Yani binlerce gay inecek, İstanbul'da gezecek. İçişleri bakanımız, valiliğimiz buna müsaade etmedi. Kendilerini tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir yasak değildir. Bazı çevreler bunu 'yasak' olarak buyuruyor. Bu bir yasak değildir. Bu tam tersine Türk-İslam değerlerine ve Müslüman Trük toplumuna sahip çıkmadır. İstiyorlar ki biz ülkeyi açalım, çocuklarımızı, gençlerimizi onlara verelim, bu ülkeden İslam'ı da, Türlüğü de silsinler, kukla bir topluluk oluştursunlar. Bu bizim felaketimiz olur. Bizim en büyük zeminliğimiz inancımızdır. - SİVAS

Kaynak: İHA

Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Yazıcıoğlu Davası ve Değerler Vurgusu - Son Dakika

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