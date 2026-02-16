Destici'den Yolsuzluk ve Emekli Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Destici'den Yolsuzluk ve Emekli Açıklamaları

Destici\'den Yolsuzluk ve Emekli Açıklamaları
16.02.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, yolsuzlukla mücadele ve emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Partisine bakılmadan kim yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa devletin malını kendi malı gibi yiyorsa yandaşlarına peşkeş çekiyorsa elbette ki onunla ilgili Sayıştay da inceleme yapsın, İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni versin. Savcılık da soruştursun. Suçlu bulunurlarsa da cezalarını çeksin. Bizim görüşümüz net." dedi.

Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 yıl içerisinde emeklilerin büyük bir hak kaybına uğradığını söyledi.

En düşük emekli maaşının 40 bin lira olması gerektiğini savunan Destici, "Onu yapamıyorsak bile ne yapmamız lazım? İlk etapta en düşük emekli maaşının 30 bin lirayı görmesi lazım. Hakkı 40 bin. Kademeli olarak o dengeyi sağlamak bütçe açısından daha uygun deniyorsa o zaman hemen 30 bin liraya çıkarılmalı. Ondan sonraki artışlarla da emekli bu sefer gözetilerek 3'te 2 dengesine tekrar kavuşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'ya göz diktiğini dile getiren Destici, Nablus bölgesinde bulunan El Muradiye tren istasyonunun arkeolojik alanlarına İsrail bayrakları dikildiğini kaydetti.

Destici, İsrail'in bu tavrıyla "Buralar da benim artık" dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'in tamamını işgal etme ve kendi toprağı yapma emelini çok açık bir şekilde ortaya dökmüş oldu. Türkiye buna sessiz kalmadı. İstiyoruz ki Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Endonezya, Malezya hatta Körfez ülkeleri de buna sessiz kalmasın. Hatta buna Batı da sessiz kalmasın. Avrupa Birliği niye sessiz kalıyor?"

Türkiye'nin terör örgütlerinin kendisine karşı yaptığı saldırılara karşı mukavemetine, iç işlerine müdahale etme hadsizliğinde bulunan Avrupa Birliği, hadi Amerika'yı saymıyorum çünkü Amerika artık tamamen İsrail'in ortağı. Filistin'deki işgaller, ABD ve İsrail yapımı işler. Batı'nın sessiz kalmaması lazım. İspanya'nın gösterdiği tavrı normalde Almanya'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın da İtalya'nın da gösterilmesi lazım. Maalesef göstermiyorlar."

Mustafa Destici, Eskişehir'in CHP'li Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerine yönelik soruşturmalarla ilgili hazırlanan iddianamelerin hatırlatılması üzerine, "Biz genel konuşuyoruz. 'A partisi, B partisi' diye konuşmuyoruz. Partisine bakılmadan kim yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa devletin malını kendi malı gibi yiyorsa yandaşlarına peşkeş çekiyorsa elbette ki onunla ilgili Sayıştay da inceleme yapsın, İçişleri Bakanlığı da soruşturma izni versin. Savcılık da soruştursun. Suçlu bulunurlarsa da cezalarını çeksin. Bizim görüşümüz net." ifadesini kullandı.

Masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Suç kesinleşmeden soruşturma da olsa kimseyi peşinen suçlu kabul edemeyiz. Peşinen yolsuzlukla, hırsızlıkla suçlayamayız, mahkeme kararını verene kadar." diye konuştu.

Destici, parti olarak geçen yıl ilçe kongrelerini tamamladıklarını hatırlatarak, kalan illerin kongrelerini de nisan sonuna kadar tamamlayıp mayısta büyük kurultaylarını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Mustafa Destici, Dış Politika, Hırsızlık, Eskişehir, Orta Doğu, İnceleme, Sayıştay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Yolsuzluk ve Emekli Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:15:11. #7.11#
SON DAKİKA: Destici'den Yolsuzluk ve Emekli Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.