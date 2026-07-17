Destici: Yazıcıoğlu soruşturmasında şüpheler aydınlatılacak - Son Dakika
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Destici: Yazıcıoğlu soruşturmasında şüpheler aydınlatılacak

Destici: Yazıcıoğlu soruşturmasında şüpheler aydınlatılacak
17.07.2026 22:43
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BBP lideri Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki tutuklamaları değerlendirerek, kusur ve kastı olanların ortaya çıkarılıp cezalandırılacağını, sürecin kararlılıkla takip edileceğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamındaki tutuklamalara ilişkin, "Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkartılarak, şüphelerin aydınlatılacağını ve hak edenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek Başkan Kemal Doğan ile görüştü. Destici, yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu soruşturmasındaki tutuklamaları değerlendirdi. Destici, "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayı Ankara'ya göndermesi elbette ki çok önemli bir aşamaydı. Sivas'ta önceki konuşmamda Ankara'daki bu geniş soruşturma sürecinin yakın zamanda sonuçları olacak dedim. ve neticede 12 Haziran, 13 Temmuz birinci dalga operasyonu oldu, 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İkisi yurtdışında, ikisi tutuklu olduğu için 25 kişi gözaltına alındı. Dört günlük bir soruşturma süreci sonrasında bugün 19 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ad adli kontrol kararı verildi. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Bu hadisede baktığımız zaman birkaç tane önemli şüphe var. Bunlardan birisi bizim kanaatimize göre helikopter kalktığı andan itibaren takibe başlayan uçaklar var. Önce yok denildi ama daha sonra gelen radar bilgileri ve hava kuvvetlerinden gelen bilgilerle olduğu teyit edildi. Diğer şüpheler de var. Karbonmonoksit şüphesi var, olay yerinde adli tıbbın verdiği değişik kararlar var. Bugün tutuklanan emniyet istihbarat şube müdürünün o dönem 'kurtuldular' şeklinde 17 farklı yere çektiği fakslar var, radarların birkaç dakika arızalanması var. Dolayısıyla bütün bu şüpheler bir örgüt olduğunu gösteriyor. Biz zaten başından itibaren 'bu şüpheler ortadayken kaza demeyeceğiz' dedik" dedi.

"Hak edenler hak ettikleri cezayı alacak"

Destici, ihmal ve kastı bulunanların hak ettikleri cezayı alacaklarını belirterek, "Burada Türkiye içi ve yurtdışını kapsayan akıllı bir dizayn var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bu soruşturmayı yürüten tecrübeli bir başsavcı vekilimiz var. Maraş'ta bir savcı dosyaya bakarken şimdi bir başsavcı vekili ve iki savcı var. Adalet Bakanlığımız ve faili meçhul vakaları araştırma komisyonu da bu dosyayı araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da hassasiyeti ortada. Adalet Bakanımız Akın Gürlek beyin bu faili meçhul dosyaları konusundaki kararlılığı ve Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımızın şehadetinin konusundaki üstün hassasiyeti mevcut. İnşallah bu süreç devam edecek ve kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak. Bu şüpheler aydınlatılacak ve hak edenler hak ettikleri cezayı alacak" şeklinde konuştu.

Destici, davanın takipçisi olacaklarının altını çizerek şunlardı söyledi:

"Hem şehitlerimizin ailelerinin hem camiamızın hem de bütün Türkiye'nin kamu vicdanı rahatlayacak. İhmal olduğu ortada ihmal olmasa dava 17 sende sürmez. Önce Kahramanmaraş sonra 3-4 sene Malatya'da incelendi. Bugün tutuklananların bir kısmı o zaman da tutuklanmıştı. Fakat konuşmadılar veya konuşturulmadılar. Bugün tutuklanan bu ismi geçenler o dönemde tutuklanmış 8-9 ay tutuklu kalmışlardı. İki kere takipsizlik kararı verildi. Bütün bunlar bir ciddiyetsizlik ve ihmal olduğunu gösteriyor. Ama bugün güçlü bir iradeyle inşallah aydınlatılacak. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak bu sürecin aydınlatılması için başından beri nasıl takipçisi olduysak bundan sonra da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz." - SİVAS

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Yazıcıoğlu soruşturmasında şüpheler aydınlatılacak - Son Dakika

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