Destici: İdam Cezası Geri Getirilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Destici: İdam Cezası Geri Getirilmeli

Destici: İdam Cezası Geri Getirilmeli

BBP Genel Başkanı Destici, masum çocukları korumak için idam cezasının geri getirilmesini istedi.

08.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tek bir derdimiz var, milletimizi ve insanımızı korumak. Bu ancak sağlam bir hukuk sistemi ve onun doğru işletilmesiyle mümkün olabilir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün vefat eden, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin eski genel başkanlarından Recai Kutan'ı rahmetle anarak, Milli Görüş camiasına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarıyla 3'üncü toplantının gerçekleştirildiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Elbette seçimlere en iyi şekilde hazırlanacak, seçimle geldiğimiz görevleri en doğru biçimde yerine getireceğiz. Yerel yönetimlerde de elimizden gelenin en iyisini yapacak, bir sonraki seçimlerde daha büyük bir desteğin ve daha önemli hizmetlerin zeminini hazırlayacağız. Bunun için 'Birlikte kazanacak ve birlikte yöneteceğiz.' vaadimize sonuna kadar sahip çıkacak ve vatandaşlarımızın taleplerini önceleyeceğiz."

Destici, Tekirdağ'da kaldırıldığı hastanede, şiddet gördüğü ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ona bu alçaklığı yapanlar, masum, savunmasız yavrularımıza kıyanlar, mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezayı almalıdır. O cezanın adı da idam olmalıdır. TBMM, bu husustaki anayasa değişikliği teklifimizi mutlaka ve ivedilikle gündemine almalıdır, idam cezasını mutlaka geri getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Kötülüğe seyirci kalınamayacağını belirten Destici, "Tek bir derdimiz var, milletimizi ve insanımızı korumak. Bu ancak sağlam bir hukuk sistemi ve onun doğru işletilmesiyle mümkün olabilir. Milleti korumak adına, insanlarımızı, çocuklarımızı korumak adına BBP ve Alperenler olarak, BBP'li belediyeler olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımıza milletimize söz veriyorum." dedi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Mustafa Destici, Politika, 3-sayfa, Masum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: İdam Cezası Geri Getirilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Destici: İdam Cezası Geri Getirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.