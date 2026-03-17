Destici, İftar Programında ABD-İsrail-İran Savaşını Değerlendirdi - Son Dakika
17.03.2026 09:19
BBP Lideri Destici, Adıyaman'daki iftar programında bölgedeki çatışmalara karşı tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde partisinin iftar programına katılarak, ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlçede bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla deprem sonrası yaşananlar konusunda sohbet eden BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, iftar programına katıldı.

'Birliğin Kardeşliğin Sofrasında Buluşuyoruz' temalı iftar programında konuşan Mustafa Destici, Türkiye'nin etrafının yangın yeri olduğuna dikkat çekti.

Mustafa Destici, "Maalesef çevremiz yangın yeri. Yukarıda Rusya-Ukrayna Savaşı, aşağıda önce Suriye'de iç karışıklık, iç savaş, Irak ve terörist İsrail Devletinin Gazze'de ki soykırımı, 100 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Bunun 30 binden fazlası çocuk, 30 binden fazlası kadın. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Bu zalimleri de Kahhar ismi şerifleriyle kahrı perişan eylesin" dedi.

İsrail'in Beyrut'ta katliam yaptığına dikkat çeken Destici, "İsrail ve ABD, şimdi de İran'a saldırıyor. İran'da nefsi müdafaa yapıyor. İsrail bunu fırsat biliyor, bakın Gazze'ye yaptığının benzerini bu gün Lübnan'a yapıyor. Kara harekatı başlatıyor. Güya Hizbullah ile onlara göre terör örgütü 'mücadele edeceğim' kılıfıyla Beyrut'ta ki bütün Müslümanlara yönelik bir katliam gerçekleştiriyor. Onun için bu katliamı lanetliyoruz. Türkiye tabi bu konuda en yüksek perdeden karşı duruşunu, itirazını gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerine çağrıda bulunan Destici, "Bütün İslam ülkelerinin bu yaşananlara itiraz etmesi gerekiyor. Bütün İslam ülkeleri şu İspanya Başbakanını ortaya koyduğu duruşu tavrı gösterseler ne İsrail, ne de ABD buna cesaret edemez. Ama maalesef bizim İslam ülkelerinin çoğunluğunu liderleri Amerika'nın ve İsrail'in kuklası olmuş. Koltuklarımızı kaybedeceğiz diye seslerini dahi çıkartmıyorlar" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Politika

