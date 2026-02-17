Destici, İran Büyükelçisi\'ni Ziyaret Etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici beraberindeki heyetle İran 'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen görüşme öncesi BBP lideri Destici ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Zadeh açıklamalarda bulundu. Destici, konuşmasında, "Büyükelçimizin daveti üzerine buradayız. Hem şahsi dostluklar hem de iki ülke arasındaki dostluklar asırlara dayanıyor. Burada olmaktan, davete icabet etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Davetleri için de kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kritik bir süreçteyiz. Özellikle İran'la ABD arasında yaşanan gelişmeler. Bugün de tekrar Cenevre Görüşmeleri var. Bu konu başta olmak üzere diğer gündemdeki konuları elbette istişare edeceğiz. Hem iki ülke hem de bölgemiz adına İnşallah faydalı bir görüşmek olacaktır diye ümit ediyorum" dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Zadeh de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde temennide bulundu.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.