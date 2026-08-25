Destici: Malazgirt ve Kocatepe aynı ruhun zaferi - Son Dakika
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Destici: Malazgirt ve Kocatepe aynı ruhun zaferi

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BBP lideri Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümlerinde, bu zaferleri mümkün kılan irade ve ruhun iman, cesaret, fedakarlık ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, milletin bugün de aynı kararlılıkla zorlukları aşacağını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Malazgirt'te bizi zafere ulaştıran irade neyse, Kocatepe'de şahlanan ruh da odur. O ruh imandır, cesarettir, fedakarlıktır, kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Destici, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tarihteki bazı günlerin takvimde yalnızca bir günü değil, bir milletin kaderini gösterdiğini, 26 Ağustos'un da Türk milleti için böyle bir gün olduğunu belirten Destici, "26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın komutasındaki kutlu ordu, Malazgirt'te yalnızca bir meydan muharebesi kazanmadı, Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açarak yeni bir vatanın, yeni bir tarihin ve asırlar sürecek büyük bir medeniyet yürüyüşünün başlangıcını yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Tam 851 yıl sonra, 26 Ağustos 1922 sabahında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Kocatepe'den Büyük Taarruz'un başlatıldığını anımsatan Destici, "Malazgirt, Anadolu'yu bize vatan yapan iradenin, Büyük Taarruz ise bu vatanın hiçbir şart altında teslim edilmeyeceğini dünyaya ilan eden milli kararlılığın adıdır." açıklamasını yaptı.

Destici, 1071'de açılan kapının 1922'de bağımsızlık mührüyle ebediyen Türk vatanı olarak mühürlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün milletimizi karamsarlığa sürüklemek, geleceğe olan inancımızı zayıflatmak ve aramızdaki kardeşlik bağlarını parçalamak isteyenler olabilir. Ekonomik sıkıntılarımız, sosyal meselelerimiz, çevremizde büyüyen savaşlar ve ülkemizi hedef alan tehditler elbette vardır. Fakat Türk milletinin tarihi, şartların kolay olduğu dönemlerde yazılmış bir başarı hikayesi değildir. Biz, en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilen bir milletiz. Malazgirt'te bizi zafere ulaştıran irade neyse, Kocatepe'de şahlanan ruh da odur. O ruh imandır, cesarettir, fedakarlıktır, kardeşliktir."

Bugün ihtiyaç olan şeyin geçmişin hatıralarıyla avunmak değil, o büyük zaferleri mümkün kılan iradeyi yeniden kuşanmak olduğunu belirten Destici, "Bu topraklarda Malazgirt'in cesareti, Kocatepe'nin iradesi, şehitlerimizin duası ve büyük Türk milletinin sarsılmaz yaşama kudreti vardır. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz hiçbir mesele, milletimizin tarih boyunca aştığı güçlüklerden daha büyük değildir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin istiklali ve istikbalinin başkalarının insafına bırakılamayacağının altını çizen Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un başlamasının 104'üncü yıl dönümünü kutluyor, Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Anadolu'yu bizlere vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Malazgirt'te başlayan, Kocatepe'de yeniden şahlanan kutlu yürüyüşümüz daim olsun. Birliğimiz güçlü, devletimiz ebedi, milletimizin yolu ve bahtı açık olsun."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Malazgirt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Malazgirt ve Kocatepe aynı ruhun zaferi - Son Dakika

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