Destici: Narin Güran Cinayetinde İdam İstedi - Son Dakika
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Politika

Destici: Narin Güran Cinayetinde İdam İstedi

BBP Genel Başkanı Destici, Narin Güran cinayetinde müebbet hapisle yetinilmeyip, idam cezası talep etti.

07.11.2024 13:46
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "Şu anda idam cezası olmasa da mahkeme sonunda hakim, bu ahlaksız canilerin kalemini kırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Şu anda idam cezası olmasa da mahkeme sonunda hakim, bu ahlaksız canilerin kalemini kırmalıdır." değerlendirmesini yapan Destici, şunları kaydetti:

"Sanıklar müebbet hapisle yargılanıyor. Ancak, mevcut ceza yasalarımıza göre, şu anda müebbet ceza alanlar fiili olarak ömürlerini kapalı cezaevlerinde geçirmiyor ve belli bir süre sonra açık cezaevine geçiyor, akabinde de infazdan yararlanarak şartlı tahliye oluyorlar. Bu da vicdanları kanatıyor, adalete olan güveni adeta yerle bir ediyor. Yapılması gereken bu ve benzeri suçlar için tahliyesiz müebbet ve idam cezalarının mutlaka getirilmesidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Destici: Narin Güran Cinayetinde İdam İstedi - Son Dakika

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