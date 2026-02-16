Destici: Türkiye Sessiz Kalmadı - Son Dakika
Destici: Türkiye Sessiz Kalmadı

16.02.2026 17:50
Mustafa Destici, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerine diğer ülkelerin de tepki göstermesini istedi.

1) DESTİCİ: TÜRKİYE SESSİZ KALMADI, DİĞERLERİ DE KALMASIN

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Batı Şeria'daki adımlarına ilişkin, "Türkiye sessiz kalmadı ama istiyoruz ki buna Mısır da sessiz kalmasın, Suudi Arabistan da sessiz kalmasın, Pakistan da sessiz kalmasın, İran da sessiz kalmasın, Endonezya da Malezya da Körfez ülkeleri de buna sessiz kalmasın" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de TOKİ konutları çekilişine katılarak, yeniden yapılandırılan millet bahçesini gezdi. Ardından partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Destici, burada İl Başkanı Taha Baksan ve partililer tarafından karşılandı. Türkiye içindeki siyasi konuları Adana'daki toplantıda değerlendirdiklerini kaydeden Destici, "Güncel olan bir konuyla ilgili yine görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. O da dış politikadaki gelişmeler ya da dış işleri. Ama tabii buna dış işleri de diyemeyiz, dış politika da diyemeyiz. Çünkü Filistin, Gazze, Batı Şeria, Doğu Türkistan, Kırım, Balkanlar; bunlar bizim için aslında bir yerde aynı zamanda bir iç işleri meselesidir. Çünkü bu topraklar daha 100 sene öncesine kadar bizim ülkemizin topraklarıydı" diye konuştu.

'İSRAİL, BATI ŞERİA'YA GÖZÜNÜ DİKMİŞ VAZİYETTE'

Osmanlı'nın içinden 72 devlet çıktığını belirten Destici, "Düşünün ki nasıl büyük bir devletmişiz ki şu anda Osmanlı toprakları üzerinde kurulan 72 devlet var. Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber 73 ediyor. İşte buraların, özellikle Türk ve İslam olanların elbette ki biz toptan dış işleri olarak değerlendiremiyoruz. Yunanistan da 400-500 sene bizim toprağımız olmuş ama onunla ilgili aynı şeyleri konuşamıyoruz. Ama Batı Trakya ile ilgili konuşuyoruz, Kosova ile ilgili konuşuyoruz, Kırım ile ilgili konuşuyoruz, Doğu Türkistan ile ilgili, Filistin ile ilgili konuşuyoruz. Tabii terörist İsrail; Gazze'deki soykırımından, katliamlarından ve yağmasından sonra onu Amerika'ya, Trump'a havale ederek şimdi kendisi Filistin'in bir başka ve en büyük parçası olan Batı Şeria'ya gözünü dikmiş vaziyette. Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde bulunan El-Muradiye Tren İstasyonu'nun arkeolojik alanına İsrail bayrakları dikiyor. 'Buralar da benim artık' diyor. Filistin'in tamamını işgal etme ve kendi toprağı yapma emelini, niyetini çok açık bir şekilde, bu şekilde ortaya dökmüş oldu. Buna Türkiye sessiz kalmadı ama istiyoruz ki buna Mısır da sessiz kalmasın, Suudi Arabistan da sessiz kalmasın, Pakistan da sessiz kalmasın, İran da sessiz kalmasın, Endonezya da Malezya da Körfez ülkeleri de buna sessiz kalmasın" dedi.

AB'Yİ ELEŞTİRDİ

Destici, "Avrupa Birliği niye sessiz kalıyor? Türkiye'deki en ufak, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kendisine yaptığı saldırılara karşı mukavemetine, iç işlerine müdahale etme hadsizliğinde bulunan Avrupa Birliği. Hadi Amerika'yı saymıyorum çünkü Amerika artık tamamen İsrail'in ortağı. İsrail-ABD; bu bütün soykırımlar, Filistin'deki işgaller, ABD ve İsrail yapımı işler ama Batı'nın sessiz kalmaması gerekiyor. İspanya'nın gösterdiği tepkiyi Almanya'nın, İngiltere'nin de göstermesi lazım, Hollanda'nın da İtalya'nın da göstermesi lazım ama maalesef göstermiyorlar. Biz bir kez daha terörist İsrail'in katil başbakanını ve onun savaş kabinesini lanetliyoruz. Bu işgallerin bugün gücüyle bu bayrakları dikiyor ama günü geldiğinde bırakın Batı Şeria'daki Nablus El Mesudiye tren istasyonundaki arkeolojik alanı, inşallah gün gelecek Tel Aviv'deki bayraklarının da yok olduğunu görecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

