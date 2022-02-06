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Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti - Son Dakika

Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti

06.02.2022 14:19
Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti

Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü anı evini ziyaret etti.

Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti

SİVAS - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü anı evini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ilçe kongresine katılmak üzere BBP merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeydi. Destici ilk olarak Elmalı köyünde ki Sivas Valisi Salih Ayhan'ın girişimleri ile anı evine dönüştürülen Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti. Destici, şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun evinde bulunmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirip evi müze formatında anı evine dönüştüren Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür etti. Destici burada yaptığı açıklamada, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir kez daha rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Şuanda onun doğduğu köyde ve doğduğu evdeyiz. Elmalı köyüne ilk kez Halit amca vefat ettiğinde gelmiştim. Ondan sonrada bazen rahmetli Muhsin başkanımızla gelmeye devam ettik. Burası izim için, partimiz için, bizler için, benim için, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları için önemli, kıymetli ve değerli bir yer. Çünkü burada şehit başkanımızın hatıraları var. Bu ziyareti gerçekleştirmekten dolayı gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Bu anı evinin yapılmasında büyük katkısı olan, bu projenin sahibi olan Sivas valimize şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti
Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti
Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti

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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti - Son Dakika


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