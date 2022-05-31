DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi

31.05.2022 12:41
DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, basın özgürlüğünü yok saydığı gibi haber alma özgürlüğünü de kısıtlayacağını savundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, basın özgürlüğünü yok saydığı gibi haber alma özgürlüğünü de kısıtlayacağını savundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Kanun teklifiyle yapılan düzenlemeleri eleştiren Yeneroğlu, iktidarın amacının dezenformasyonla mücadele, vatandaşın yanlış bilgi edinmesini önleme olmadığını ileri sürdü.

"Kimin avukat olup olmayacağına iktidar karar veremiyorsa, kimin gazeteci olup olmayacağına da İletişim Başkanlığı karar veremez" diyen Yeneroğlu, iktidarın, uysal ve makul gazeteciler oluşturma çabasında olduğunu iddia etti.

Mustafa Yeneroğlu, teklif yasalaştığında, iktidarın internet haber sitelerine baskı yapacağını, alakalı veya alakasız soruşturma açacağını savunarak, "Söz konusu düzenleme basın özgürlüğünü yok saydığı gibi haber alma özgürlüğümüzü de kısıtlayacaktır." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Facebook'tan şaşırtan karar: Sevilen özelliği geri çekti Facebook'tan şaşırtan karar: Sevilen özelliği geri çekti
Kaynak: AA

Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, Basın Kanunu, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:56:01. #1.11#
SON DAKİKA: DEVA Parti'li Yeneroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement