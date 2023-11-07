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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:35

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede birçok siyasi lider hazır bulunurken; AK Parti'den törene sadece AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 85 yaşında vefat eden babası Hilmi Babacan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cenazeye Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi birçok isim katıldı. AK Parti'den ise AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül Babacan'ın yanında oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bir süre Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Hilmi Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

AK PARTİ'DEN 2 İSİM KATILDI

Cenaze namazına, Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasetçiler ve DEVA Partililer katıldı. Hilmi Babacan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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