DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı

09.03.2022 08:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin bir araya geleceği tarihin 27 Mart olduğunu açıkladı. Buluşmaya Babacan ev sahipliği yapacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı gazeteler ve haber portallarının temsilcileriyle partisinin 2. kuruluş yıldönümünde buluştu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası, ilkeler ve değerler çalışması ve tema bazlı çalışmaların yapılacağını söyleyen Babacan, 6 liderin üçüncü buluşmasının kendisinin ev sahipliğinde 27 Mart'ta gerçekleştirileceğini de kaydetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, gelişmelerin doğal akışının 6 partinin ittifakı yönünde ilerlediğini belirten Babacan, Cumhurbaşkanı adayının liderlerin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konunun ileri aşamalar bırakılması konusunda anlaşıldığını vurguladı.

''HIZLICA ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR''

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Babacan, "Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz . Toplumsal algıda ittifak olarak yerleşti. Ama konuşulması gereken çok da konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır" dedi. Cumhurbaşkanı adayı konusunun 6 liderin toplantılarında iki boyutuyla gündeme geldiğini belirten Babacan, "Adayın 6 liderin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konu için erken olduğu ileri bir tarihe bırakılması konusunda uzlaşıldı" dedi.

Parti olarak anket yaptırmadıklarını ama üyelerine ilişkin bir araştırma yaptıklarını kaydeden Babacan, "Buna göre üyelerimizin yüzde 37'sinin daha önce AKP'ye, yüzde 20'sinin CHP'ye, yüzde 10'unun HDP'ye, yüzde 10'unun İyi Parti'ye, yüzde 6-7'sinin MHP'ye oy verdiklerini, kalanların ise hiçbir partiye oy vermediklerini belirledik" dedi.

YORUMLAR
500
Peru'da muhalefet, Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini talep etti Peru'da muhalefet, Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini talep etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok'

Ali Babacan, Muhalefet, DEVA, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar!
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
06:35 Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
08:17 Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
07:58 Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı: İstanbul'a beklenen kar geliyor! Ülke donacak
07:51 Bayern Münih gol oldu yağdı; Liverpool yenilgiyle turladı
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 08:56:24. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement