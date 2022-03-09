DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı gazeteler ve haber portallarının temsilcileriyle partisinin 2. kuruluş yıldönümünde buluştu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası, ilkeler ve değerler çalışması ve tema bazlı çalışmaların yapılacağını söyleyen Babacan, 6 liderin üçüncü buluşmasının kendisinin ev sahipliğinde 27 Mart'ta gerçekleştirileceğini de kaydetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, gelişmelerin doğal akışının 6 partinin ittifakı yönünde ilerlediğini belirten Babacan, Cumhurbaşkanı adayının liderlerin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konunun ileri aşamalar bırakılması konusunda anlaşıldığını vurguladı.

''HIZLICA ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR''

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Babacan, "Hepimizin bir ittifak vizyonu varsa ki görünen o yönde, değer ve ilkelerde uzlaşılması gerektiğini görüyoruz . Toplumsal algıda ittifak olarak yerleşti. Ama konuşulması gereken çok da konu var. Geçiş süreci, ilkeler, ekonomi ya da diğer başlıklarda mutabakata varmamız gerekiyor. Hangi konularda ortak çalışacağımız konusunda mutabakata varmamız gerekiyor. Seçimin ardından ilk 90 dakikada yapılacak açıklamalar da çok önemli. Hızlıca çözülmesi gereken sorunlar var. Örneğin artık hükümet, hiçbir baskı yapmayacak, herkes istediğini özgürce söylesin dediğinizde herkes bir nefes alır" dedi. Cumhurbaşkanı adayı konusunun 6 liderin toplantılarında iki boyutuyla gündeme geldiğini belirten Babacan, "Adayın 6 liderin mutabakatıyla belirlenmesi ve bu konu için erken olduğu ileri bir tarihe bırakılması konusunda uzlaşıldı" dedi.

Parti olarak anket yaptırmadıklarını ama üyelerine ilişkin bir araştırma yaptıklarını kaydeden Babacan, "Buna göre üyelerimizin yüzde 37'sinin daha önce AKP'ye, yüzde 20'sinin CHP'ye, yüzde 10'unun HDP'ye, yüzde 10'unun İyi Parti'ye, yüzde 6-7'sinin MHP'ye oy verdiklerini, kalanların ise hiçbir partiye oy vermediklerini belirledik" dedi.