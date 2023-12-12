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DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor - Son Dakika
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DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini belirtti. Dalgın, ayrıca hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı ve sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuğun durumuna dikkat çekti. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Dalgın, enflasyonun vatandaşın alım gücünü artırmadan düşürülemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, asgari ücretin diğer ücretlerle denk hale gelmesinin tecrübe ve çalışkanlığın göz ardı edilmesine yol açtığını belirtti.

DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor
12.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:18
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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini" ifade etti.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğradığını belirterek, bu durumu kınadı.

Ankara'da bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını anımsatan Dalgın, hem merkezi hem de yerel idareleri bu konuda hareket etmeye çağırdı.

Asgari ücrete ilişkin görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Dalgın, "asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu, vatandaşların 11 bin 400 lirayla geçinmesinin beklendiğini" anlattı.

Asgari ücrete yapılan zammın en fazla 3 ay içinde enflasyon karşısında eridiğini dile getiren Dalgın, "Enflasyonu düşürmeden vatandaşın alım gücünü artıramazsınız. Vatandaşın hayat kalitesini yükseltmenin yolu kağıt üzerinde zam yapmak değil. Asgari ücret, genel ücret haline geldi." ifadelerini kullandı.

Dalgın, bütün ücretlerin, yıllar içerisinde asgari ücrete denk gelmeye başladığını savunarak, bu durumun tecrübe, eğitim ve çalışkanlığın rafa kalkmasına yol açtığını söyledi. Dalgın, "Sonuç, kredi batağına girilmesi ve kolay para hevesinin toplumu sarmasıdır." diye konuştu.

Asgari ücretin sağlayacağı refah düzeyinin şehirlere göre değişeceğine dikkati çeken Dalgın, bu bağlamda illere göre satın alma gücü paritesinin belirlenebileceğini dile getirdi.

Dalgın, "Asgari ücreti hükümet belirliyor, ücreti işveren ödüyor. Kamuda asgari ücretle çalışan kimse yok. İşveren dediğimiz insanlar ağırlıklı olarak KOBİ'ler. 10 asgari ücretliden 7'sini KOBİ'ler istihdam ediyor. Bu işletmelerin hayatını sürdürmesi ve kayıt dışına çıkmamasını sağlamak zorundayız. Asgari ücreti belirlerken hassas bir denge kurmaya mecburuz. Asgari ücret, enflasyona ezdirilmemeli." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA
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