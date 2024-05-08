DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının geri çekilmesini istedi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının geri çekilmesini istedi

DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının geri çekilmesini istedi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili müfredatın zayıf olduğunu öne sürerek, geri çekilmesi çağrısında bulundu. Esen, eğitim sisteminin önemine vurgu yaparak, yeni sunulan müfredat taslağının beceri temelli olmadığını ve 10 yıllık çalışmanın temellendirilmediğini belirtti. Ayrıca, müfredatın bilimsel metotlardan uzak olduğunu ve ülkenin çeşitliliğini ve değerlerini koruyamayacağını savundu.

08.05.2024 17:47
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili müfredatın zayıf olduğunu öne sürerek, geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitim sisteminin ülkelerin ekonomileri gibi asla hafife alınamayacak konulardan biri olduğunu, çocukların, gençlerin bir ülkenin geleceği anlamına geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de eğitimin yapboz tahtasına döndürüldüğünü öne süren Esen, beceri temelli bir müfredat anlamında yeni sunulan taslağın ise zayıf olduğunu ileri sürdü.

Esen, müfredat hakkında 10 yıldır çalışıldığı iddiasının da temellendirilmediğini ifade ederek, konuyla ilgili paydaş kurum ve kuruluşların, 10 yıllık çalışmadan haberlerinin dahi olmadığını savundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendi hayalini, arzuladığı müfredat çalışmasını kolektif bir çalışma gibi sunduğunu öne süren Esen, "Özellikle matematik alanında bu müfredatın benimsediği anlayış 200 yıl evvel terk edilen metotlara dayanmaktadır, bugünün bilimine katkı sunmasının beklenmesi imkansızdır." diye konuştu.

Bu müfredatın aile ile çocuk arasına set çekeceğini, öğretmenleri de zorlayacak bir yapıya sahip olduğunu savunan Esen, "Bu müfredat ve yaklaşımla ne bilim insanı yetiştirilebilir ne ülkemizin sahip olduğu çeşitliliği ve değerleri koruyabilir ne de ülkenin üretim ekonomisini kurtaracak, kalkınmayı sağlayacak iş gücünü oluşturabiliriz. ya koltuğu terk edin Sayın Tekin bir bilene bırakın, yahut kabul edilmesi imkansız bu müfredatı geri çekin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının geri çekilmesini istedi - Son Dakika

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