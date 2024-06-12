DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, memurların fazla çalışma ücreti ve servis hizmetlerinden vazgeçilerek kamuda tasarruf yapılamayacağını söyledi. Ekmen, tasarruf genelgesinin memurlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi ve koruyucu giyim yardımı hakkının kısıtlandığını belirtti. Ayrıca, deprem ihalelerinin denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

12.06.2024 18:20
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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, memurların fazla çalışma ücreti ve servis hizmetlerinden vazgeçilerek kamuda tasarruf yapılamayacağını söyledi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin memurlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Tasarruf genelgesi ile toplu iş sözleşmesi içerisinde 20 yıldır elde edilen kazanımlara müdahele edildiğini ileri süren Ekmen, "Personel servis hizmetinin kaldırılması ile elde edilecek tasarruf kaç liradır? Bütün Ankara'nın bir günlük personel servis hizmetinin bedeli bir bakanın özel uçak kiralama bedeli kadar var mıdır? Memurların servis hizmetlerinden elde edilen tasarruf bütçenin milyonda kaçıdır?" sorularını yöneltti.

Ekmen, tasarruf genelgesinin koruyucu giyim yardımı hakkını kısıtlayan hükümler içerdiğine işaret ederek, koruyucu giyim yardımı alamadığı için sağlığı risk ve tehdit altına düşecek memur sayısının kaç olduğunu sordu.

Fazla mesai ve giyim desteğinden tasarruf edilemeyeceğini belirten Ekmen, "Giyim yardımı, memurun fazla çalışma ücreti ve servis hizmetiyle tasarruf yapılamaz. İhale düzenini kontrol altına almadıkça tasarruf yapamazsınız. Genelge ile toplu iş sözleşmesinin hükümlerini işlevsizleştiremezsiniz." dedi.

Tasarruf dışında tutulan deprem ihalelerinin denetlenmesi gerektiğini kaydeden Ekmen, ihalelerin davetiye yoluyla değil, yarışmalı ihale şeklinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi - Son Dakika

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