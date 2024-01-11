DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu: Muhalefetin Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma hakkının elinden alınması millet iradesine saygısızlıktır

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasına yönelik başvurunun kabul edilmemesine ilişkin "Muhalefetin Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma hakkının da elinden alınması millet iradesine açık saygısızlıktır." dedi.

Mustafa Yeneroğlu ve DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Yeneroğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkındaki kararına işaret ederek, bu sorun çözüme kavuşmadan Anayasa'nın, hukukun ve parlamentonun itibarından bahsedilemeyeceğini savundu.

Bu konunun görüşülmesi için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Yeneroğlu, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu talebimizi anlamsız ve kabul edilemez gerekçelerle reddetti. Sayın Kurtulmuş'un bu kararı kesinlikle kabul edilemez, böyle bir yetkisi yok, gereğini yerine getirmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, TBMM'nin bu dönemde çalışmalarına ara verdiğini ve İçtüzük gereği olağanüstü toplanabileceğini belirterek, "TBMM kayıtlarına bakıldığında 1983 yılından bu yana iktidar ya da muhalefet çağrıları olmuş, 46 olağanüstü toplantı gerçekleştirilmiş. Ancak ne yazık ki bu sefer gerçekleşemedi. Meclis çatısı altında zaten iktidarın belirlediği gündemin dışına çıkamadığımız bir dönemde, muhalefetin Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma hakkının da elinden alınması millet iradesine açık saygısızlıktır. Muhalefetin bu yetkisini, 8 siyasi partinin 230 milletvekilinin iradesini göz ardı etmek, muhalefetsiz bir Meclis anlayışını ortaya çıkarır ki, bu durumda Meclisin zaten anlamı kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin bir an evvel olağanüstü toplanmasını isteyen Yeneroğlu, öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, "Can Atalay'ın tahliye edilmesi konusunda üzerine düşen görevi yapmasını" talep etti.

DEVA Parti'li Şahin de Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay kararıyla "Anayasa'nın açık hükümlerinin yok sayıldığını" savundu.

Şahin, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmamasının "son derece hatalı" olduğunu öne sürerek, bu hatadan dönülmesi gerektiğini söyledi.