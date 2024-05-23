DEVA Partisi Milletvekili, Tekirdağ'da GDO'lu Ürünlerin Manipülasyon İddiasını Soru Önergesiyle Gündeme Taşıdı - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili, Tekirdağ'da GDO'lu Ürünlerin Manipülasyon İddiasını Soru Önergesiyle Gündeme Taşıdı

DEVA Partisi Milletvekili, Tekirdağ\'da GDO\'lu Ürünlerin Manipülasyon İddiasını Soru Önergesiyle Gündeme Taşıdı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Ticaret Bakanı Bolat'a yazılı bir soru önergesi vererek, Tekirdağ'da GDO'lu ürünlerin analiz sonuçlarının manipüle edilerek GDO'suz ürün olarak giriş yapıldığı iddiasını sordu. Avşar, girişi yapılan ürün miktarının ne olduğunu, güvenlik zafiyetinin olup olmadığını ve bu ürünlerin piyasaya yayılıp yayılmadığını, kamuoyunun endişeyle cevap aradığı sorular olarak belirtti.

23.05.2024 14:26
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Ferhat Akgün/Tekirdağ - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Ticaret Bakanı Bolat'a yazılı bir soru önergesi vererek, Tekirdağ'da GDO'lu ürünlerin analiz sonuçlarının manipüle edilerek GDO'suz ürün olarak giriş yapıldığı iddiasını sordu.

Avşar, girişi yapılan ürün miktarının ne olduğunu, güvenlik zafiyetinin olup olmadığını ve bu ürünlerin piyasaya yayılıp yayılmadığını, kamuoyunun endişeyle cevap aradığı sorular olarak belirtti.

Avşar, "Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının manipüle edilerek ithal edilen genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünlerin, GDO'suz gibi gösterildiği iddia edilmektedir." diyerek, "İddiaya göre olay, Tekirdağ Limanı'nda Malkara'da faaliyet gösteren bir firma tarafından ithal edilen GDO'lu ürünün laboratuvar sonuçları değiştirilmiş ve bu şekilde tonlarca GDO'lu ürün ülkeye sokulmuştur." şeklinde konuştu.

"Söz konusu iddia ve söylentiler kamuoyunda endişeyle takip edilmektedir."

Avşar, "Söz konusu olayın tarım il müdürlüğü içerisinden bir kurum çalışanı tarafından yapılan ihbarla ortaya çıktığı, ihbarın ardından Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü'nün harekete geçerek Bakanlıktan müfettiş talep ettiği, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve ilk denetimlerde laboratuvardaki analiz sonuçlarının bazı parametrelerinin değiştirildiğinin tespit edildiği, Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarında çalışan bazı kişilerin savunmalarında 'şifremiz çalındı' şeklinde açıklamalarda bulundukları, yapılan ilk denetimlerde ise numune analiz sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bulgular bulunduğu, bazı siyasi figürlerin devreye girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı, bu müdahalenin şüphelilerin kurtarılması amacıyla yapıldığı iddia ve söylentileri kamuoyunda endişeyle takip edilmektedir." dedi.

"GDO'lu ürünlerin halk sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri, sistemsel zafiyetler ve kurum içi etik olmayan davranışlar göz önüne alınarak kamuoyunun beklentileri karşılanmalı ve endişesi giderilmelidir." diyen Avşar, Bakan Bolat'a şu soruları yöneltti:

"Ne Kadar Tarım Ürününün Girişi Olmuştur? GDO'lu olduğu iddia edilen ne kadar ve hangi tür tarım ürünü/ürünlerinin girişi olmuştur? Ülke genelinde başka limanlarda buna benzer vuku bulan olaylar ve tespitleriniz var mıdır? Şayet varsa bu hususta ne tür tedbirler alınmış ve yaptırımlar uygulanmıştır? Veri Güvenliği, Denetim ve Kontrol Sistemi Nasıl Sağlanmaktadır? Uluslararası ticaret yapan limanlarımızın ve ilgili laboratuvarların veri güvenliği, denetim ve kontrol sistemi nasıl sağlanmaktadır? Bu güvenliği sağlamak üzere dijital güvenlik ağı ve siber güvenlik duvarı gibi güvenlik sistemleri mevcut mudur? Söz konusu GDO'lu ürünler piyasaya dağılmış mıdır? Şayet dağıldıysa kullanıldığı veya ulaştığı yerler tespit edilmiş midir? Gerekli geri toplama işlemleri yapılmış mıdır? Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirecek misiniz?"

Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili, Tekirdağ'da GDO'lu Ürünlerin Manipülasyon İddiasını Soru Önergesiyle Gündeme Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili, Tekirdağ'da GDO'lu Ürünlerin Manipülasyon İddiasını Soru Önergesiyle Gündeme Taşıdı - Son Dakika
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