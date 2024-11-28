DEVA Partisi'nden Yargı Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi'nden Yargı Eleştirisi

İdris Şahin, iktidarın adalet politikalarını eleştirerek yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini istedi.

28.11.2024 13:20
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "İktidar son yıllarda adalet ve yargı alanında uyguladığı keyfi politikalarla ülkeyi bir çıkmaza soktu." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında hükümetin yargı alanındaki politikalarını eleştirdi.

İktidarın son 10 yıldır adalet ve yargı alanında uyguladığı "keyfi politikalarla" ülkeyi bir çıkmaza soktuğunu savunan Şahin, adliye kapılarında adalet arayan vatandaşların da iktidarın adalet alanında döküldüğünün farkında olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bazı açıklamalarını aktaran Şahin, "AK Parti iktidarından söz değil, adil bir yönetim bekliyoruz. Biz ve ötekiler ayrımı yapmadan her bir vatandaşını onurlu bir yurttaş gibi bu ülkeye bağlayacak uygulamalar bekliyoruz." diye konuştu.

Yargıda yaşanan sorunları anlatan Şahin, uzun süren yargılamaların vatandaş için çileye dönüştüğünü, avukatların şiddete maruz kaldığını, ekonomik sorunlar yaşadığını belirtti.

Şahin, hakim ve savcıların iş yükünün fazla olduğunu, ekonomik, bağımsızlık, atama ve terfilerde liyakat ve mobbinge maruz kalma gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Türkiye'de yargı bağımsızlığını güçlendirmeyi ve adalete olan güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu savunan Şahin, "Bunun için yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması, düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması, keyfi uygulamaların sonlandırılması, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadelenin yapılması, yolsuzluk ve şeffaflıkla mücadelenin yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi'nden Yargı Eleştirisi - Son Dakika

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