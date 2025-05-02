DEVA Partisi Seçimlere Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEVA Partisi Seçimlere Hazır

Ali Babacan, DEVA Partisi olarak seçimlere her an hazır olduklarını belirtti.

02.05.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız." dedi.

Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (ÇESOB) düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye'de erken seçim yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili düşüncesini sorması üzerine Babacan, erken seçim kararı alma yetkisinin cumhurbaşkanında olduğunu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunun oyu ile alınabileceğini bildirdi.

Meclis'te erken seçim kararı alınabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte karar vermesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Şu anda iktidar 'Benim daha 2 yılım bile dolmadı, niye seçime gidip de elimdeki gücü tehlikeye atayım' diye düşünüyor olabilir. Ancak bu seçim baskısı gittikçe çoğalacaktır. Seçimin ne gün olacağını tahmin etmeye çalışmaktansa, bizim görevimiz her an seçim olacakmış gibi hazır olmaktır. DEVA Partisi olarak bizim yapmamız gereken her an seçim olacakmış gibi hazır olmak." diye konuştu.

DEVA Partisi olarak 2. Olağan Büyük Kongre'yi yaptıklarını hatırlatan Babacan, "Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız." şeklinde konuştu.

Babacan, toplantıda ÇESOB Başkanı Necati Gür ve meslek odalarının yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Deva Partisi, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Seçimlere Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:29:44. #7.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Seçimlere Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.