Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş\'in anıt mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, kabre kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve su döktü.

04.04.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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