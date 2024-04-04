Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş\'in anıt mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.