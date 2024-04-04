Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş\'in anıt mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı. - ANKARA
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CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz, mazbatasını Burdur İl Seçim Kurulu'ndan aldı. Ercengiz, konuşmasında Burdur halkının kendisine verdiği yetkiyle gurur duyduğunu ve sorumluluğunu bilerek 5 yıl boyunca en iyi şekilde çalışacağını belirtti. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise Burdur'un üçüncü dönemde de aynı belediye başkanını seçtiğini vurguladı.
AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.
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