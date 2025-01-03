Devlet Bahçeli, Klasik Otomobilinde Ferdi Tayfur'u Dinleyerek Ankara'da Gezdı - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli, Klasik Otomobilinde Ferdi Tayfur'u Dinleyerek Ankara'da Gezdı

Devlet Bahçeli, Klasik Otomobilinde Ferdi Tayfur\'u Dinleyerek Ankara\'da Gezdı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinleyerek 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında gezdiği anları paylaştı.

03.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:29
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MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u dinleyerek Ankara sokaklarında gezdiği anları paylaştı.

Devlet Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara sokaklarında gezip, seyir sırasında Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği anlar, MHP tarafından paylaşıldı. Sanatçının hayatını kaybetmenin ardından paylaşılan videoda; Bahçeli'nin trafikte seyir halinde olduğu, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği görüldü. Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ve otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, Klasik Otomobilinde Ferdi Tayfur'u Dinleyerek Ankara'da Gezdı - Son Dakika

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