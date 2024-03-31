MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin millet ve devlet için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, "1320" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.
Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Bahçeli, kabine geçerek oyunu kullandı.
Devlet Bahçeli, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yüzyılın mahalli idareler seçimlerinin ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi
"Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum."
Bahçeli, seçim sonuçlarını nereden takip edeceği sorusuna, "Partiye geçiyorum şimdi." yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katıldı - Son Dakika
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Erzurum'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma süreci devam ediyor.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
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