Üye Girişi
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan - Son Dakika

Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan

24.12.2021 16:41
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan

Ekonomik saldırıların püskürtülmesi noktasında zincir marketlerin indirim adımı atmaları noktasında çağrıda bulunan ve bunun için MHP teşkilatının ziyaretler gerçekleştirmesi yönünde öneride bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilk karşılık MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi.

Ekonomik saldırıların püskürtülmesi noktasında zincir marketlerin indirim adımı atmaları noktasında çağrıda bulunan ve bunun için MHP teşkilatının ziyaretler gerçekleştirmesi yönünde öneride bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilk karşılık MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi.

MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, partililer ve Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş fiyatlarda olumlu değişimlerin yapılması noktasında gerekenin yapılması hususuna dikkat çekti.

Vatandaşların daha rahat olması ve ekonomik saldırıların püskürtülmesi için gereken adımların atılacağını dile getiren MHP İl Başkanı Naim Karataş genel merkezin bildiri olarak yayımladığı yazıya işaret ederek "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, partimizin 30.11.2021 tarihli grup toplantısında dile getirdiği "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır." şeklindeki ifadeler, partimizce başlatılan kampanyanın ilk işaret fişeği olmuştur.

Nitekim Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısına bazı firma ve kuruluşların olumlu karşılık verdiği, ardından da bir kısım tüketim mallarının fiyatlarında indirime gidildiği memnuniyetle görülmüştür.

Bilindiği gibi, döviz kurundaki suni artış bahane edilerek uzun zamandır ekonomide olumsuz ve karamsar bir hava estirilmek istenmiştir.

Birtakım fırsatçılar da spekülatif ortamdan yararlanıp temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında aşırı artışlar yapmışlardır.

Piyasa spekülatörleri ve kara doymayan bazı simsarlar, mal stoklamak ve dövizdeki artışa paralel zamlar yapmak suretiyle fahiş kazançlar elde etmişlerdir.

Ölçüsüz fiyat artışı furyası ve gerçek üstü piyasa şartları sebebiyle vatandaşlarımızın alım gücü düşmekle kalmamış, ekonomik sıkıntılara duçar olan halkın önemli bir kesimi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlamıştır.

Ancak kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin hayata geçirilmesi üzerine, döviz kurunda uzun süredir biriken spekülatif köpük temizlenmeye başlamış, dolara koşma yarışı da sonlandırılmıştır.

Birkaç gün öncesine kadar hızına yetişilemeyen kur artışları, yeni mevduat sistemiyle dizginlenmiş, piyasalar hızla sakin bir havaya bürünmüştür.

Hem kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş artışlarla vatandaşı soyma yarışına giren bazı firma ve kuruluşların, hem de siyasi spekülatörlerin kar oyunu bozulmuştur.

Piyasalarda beklenen güven, yine hükümetten beklenen adımlarla sağlanmıştır. Ancak kurdaki düşüş hızı, kur bahane edilerek her alanda, her kalemde arttırılan fiyatların gerçek ve makul rakamlara indirilmesinde görülmemektedir" ifadelerine de yer verdi. - ERZURUM

Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Erzurum, Karataş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan - Son Dakika


"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı         
22:07
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:41 Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılar
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:54:44. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement