Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.
Bakan Memişoğlu paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Memişoğlu'nun o paylaşımı;
MHP lideri Bahçeli, daha önce de Selahattin Demirtaş, Sezgin Tanrıkulu, Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Yılmaz Erdoğan gibi isimleri arayarak telefonla konuşmuştu.
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı - Son Dakika
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