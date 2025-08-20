Dezenformasyon İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
Dezenformasyon İddiaları Yalanlandı

20.08.2025 00:31
TBMM Komisyonu, egemenliği hedef alan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu ve dezenformasyon vurguladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliği ve milli birliğini hedef alan talepler olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışmadır. Bu sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla faaliyetlerini büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Komisyonunun sadece bir gizli oturum yaptığı belirtilen paylaşımda, "TBMM Başkanlığı tarafından da teyit edildiği üzere, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içerikleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütülmüş, oturumlar muhabirler tarafından takip edilmiş ve görüşme tutanakları TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Şu ana kadar gerçekleştirilen tek gizli oturum ise, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı'nın Komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantıdır. Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak; yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur" denildi.

Yapılan paylaşımda resmi açıklamalara itibar edilmesi hatırlatılırken, "Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar etmesi; asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dezenformasyon, Sosyal Medya, Demokrasi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dezenformasyon İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
