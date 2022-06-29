Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan ve kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen teklifin görüşmeleri yeni yasa dönemine ertelendi.

"MECLİS 1 TEMMUZ'DA TATİLE GİRİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyon düzenlemesinin ekim ayındaki yeni yasama yılında görüleceğini ifade etti. Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor. Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi ekim ayında görüşülecek." dedi.

MUHALEFET "SANSÜR" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Dezenformasyon yasasındaki maddeyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' olarak tanımlanacak suç kapsamında üç yıl hapis cezası öngörülüyor. 'Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde' denilerek cezasının yarı oranında artırılmasına yönelik ibare ise eleştirilerin ardından Adalet Komisyonu'nda değişmişti. Muhalefet ise bu maddeyi "sansür" olarak nitelemişti.