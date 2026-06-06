Dijital Anafor Zirvesi Düzenleniyor - Son Dakika
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Dijital Anafor Zirvesi Düzenleniyor

06.06.2026 18:43
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Dijital çağda aile bağlarını korumak için Zirve, Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dijital çağda çocuklarımızı, ailelerimizi ve insani bağlarımızı korumak için Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Bakanlığımızın himayelerinde RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğinde düzenlenen Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde bir araya geliyoruz" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazen ekranlara bakarken hayatın kendisini kaçırabiliyoruz. Bir çocuğun gülüşünü, sevdiklerimizin sesini, güzel bir sohbeti, belki de unutulmayacak bir anıyı. Oysa hayat, tam da yanı başımızda akıp gidiyor. Dijital çağda çocuklarımızı, ailelerimizi ve insani bağlarımızı korumak için Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Bakanlığımızın himayelerinde RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğinde düzenlenen Dijital Anafor-Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nde bir araya geliyoruz. Belki de bugün yapabileceğimiz en iyi şey, telefonu bir süreliğine bırakıp gerçek hayata yeniden dokunmaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Teknoloji, Politika, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Anafor Zirvesi Düzenleniyor - Son Dakika

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