Dijital Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Bağımlılıkla Mücadele

Dijital Bağımlılıkla Mücadele
22.05.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, çocuklara okuma kültürü kazandırmak için projeler geliştirilecek dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri ve aralarında okuma kültürünün yaygınlaşacağı bir iklimi hep beraber oluşturmak istiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi: Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" programında yaptığı konuşmada, yaptıkları her işte milletin değerlerini üstün kılmayı hedefleyen bir yapı oluşturduklarını söyledi.

Bakan yardımcıları, genel müdürler, bakanlık birimleri ve öğretmenlerle birlikte konuştukları her adımı hayata geçirme gayretinde olmaya devam edeceklerini belirten Tekin, "O yüzden 'Sahayla, okullarımızla, öğretmenlerimizle ilişkilerimizi, en güçlü düzeye çıkaracağız.' diye bir talebim oldu. Okullarımızda, öğretmenler odalarında, öğretmen arkadaşlarımızla her türlü yeniliği, attığımız her adımı, yapmak istediğimiz her mevzuat değişikliğini bugüne kadar tartıştık, istişare ettik. Bazen öğretmenler odalarından biz beslendik. Oradan önerilen projeleri hayata geçirdik. Bazen Bakanlık'ta ya da bir başka öğretmen odasında gündeme gelen bir projeyi, bir öneriyi gittiğimiz öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla istişare ettik. Onların düşüncelerini aldık. ve şu ana kadar hiçbir işimiz yok ki öğretmenler odasında istişare edilmemiş olsun." diye konuştu.

Bakan Tekin, öğretmenlerin mesleki olarak gelişimlerinde onlara katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini, "Maarif Korosu" ile "Maarif Halk Dansları Toplulukları"nın öğretmenler için inanılmaz bir farklı ortam oluşturduğunu anlattı.

Profesyonel tiyatrocularla "Ailem" diye bir dizi yaptıklarını aktaran Tekin, "Dizimizin senaryosunda öğretmen arkadaşlarımızın okullarda karşılaştıkları ve desteğe ihtiyaç duydukları konuları, dizi platformuna senaryolaştırarak taşıdık. 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak kaleme aldığımız tiyatro oyununda 600 kişilik bir ekip rol aldı. Bu 600 kişinin içerisinde yaklaşık 20 kişilik bir profesyonel sanat tecrübesi olan sanatçılardı. Geriye kalan 580 kişi öğretmen arkadaşımızdı. Yine aynı öğretmen arkadaşlarımızla tiyatro akademisi kurduk. Öğretmen arkadaşlarımıza Türkiye'nin her tarafında tiyatro kursları organize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda tavsiye edilen kitapların öğretmenler tarafından yazılması için yarışma düzenlediklerini anlattı.

Burada dereceye giren kitapları basarak okullarda dağıtacaklarını anlatan Tekin, "Bu kapsamda da okullarda kitap tavsiye etmek konusunda öğrencilerimiz için biraz sorunlar var. Eski olan, işte '1001 temel eser', '101 temel eser', '100 temel eser' ve benzeri isimlerle değişik zamanlarda yayınlanan eserlere baktık. Bunu seçsek, 'Bunu niye seçmediniz?' olacak. Onu seçsek içerisinden bir cümle buluyorlar. Başlıyorlar eleştirmeye... Yayınevini eleştiriyorlar, bilmem ne? Artık 'Böyle olmaz.' dedik. Öğretmen arkadaşlarımızla yapalım. Öğretmenlerimizin içerisinde tecrübesi olan arkadaşlarımızla, katılmak isteyen arkadaşlarla beraber bir yarışma organize ettik. Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz bu yarışmayı gelenekselleştirecek. Dereceye giren arkadaşlarımızın kitaplarını basarak, okullarda o kitapları tavsiye edelim."

Tekin, çocukların gelişimine destek olmak için yaptıkları çalışmaları şöyle aktardı:

"Bir taraftan okullarda çocuklarımızın yazma alışkanlığı edinmesi, kendilerini hem konuşarak hem yazarak ifade etme konusunda öz güven kazanmaları, Türkçeyi, anadilimizi hem konuşarak hem yazarak daha etkili kullanabilme becerilerini geliştirebilmeleri açısından Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinin hem içeriğini hem de ölçme değerlendirme yöntemlerini değiştirdik. Biz, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri ve aralarında okuma kültürünün yaygınlaşacağı bir iklimi hep beraber oluşturmak istiyoruz."

İlk 50 bildiri sunuldu

"Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen kongrede, Bilim Kurulu değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan ilk 50 bildirinin sunumu da yapıldı.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bazı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:22:24. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Bağımlılıkla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.