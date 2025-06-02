Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Açıldı

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Açıldı
02.06.2025 21:37
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Bakan Kacır, ODTÜ'deki merkezle Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü destekleyeceklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kreatif Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi ile Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi'nin açılış töreninde, "Hayata geçirdiğimiz bu projelerle ülkemiz ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kreatif Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi ile Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, bilginin ekonomik büyümenin lokomotifi, teknolojinin ise stratejik bağımsızlığın anahtarı haline geldiği bir çağda olunduğunu söyleyerek, "Artık ülkelerin refah düzeyi ve küresel rekabet gücü; bilimsel bilgi üretme kapasitesiyle, teknolojiyi geliştirme uygulama yetkinliğiyle şekilleniyor. Ülkemizi bilimde ve teknolojide dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Bu dönemde bilimsel yayın sayımızı yılda 9 binden 49 bine yükselttik. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktık" dedi.

"Üniversitelerimizin gençleri üretmeye teşvik eden merkezlere dönüşmesi çok önemli"

Araştırmacıların uluslararası ortak yayınlar içinde 10 kat daha fazla yer aldığını dile getiren Bakan Kacır, "Nitelikli yayınların raflara hapsolmayıp katma değeri yüksek ürünlere, teknolojilere ve toplumsal faydaya dönüşmesi temel önceliğimizdir. Bu anlayış doğrultusunda, üniversitelerimizin sadece bilgi ve insan kaynağı üreten yapılar olmanın ötesine geçerek araştırma ve inovasyon ekosistemini çok boyutlu biçimde besleyen, girişimcilik kültürünü büyüten ve gençleri üretmeye teşvik eden merkezlere dönüşmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, kurulan merkezlerin 10 model fabrika ve Dijital Avrupa Programı bünyesinde oluşturulan 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi ile yakın çalışacağını belirterek, merkezlerde yapılacak çalışmaların otomotiv ve makine sektörlerin verimliliğini artıracağını ve Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ülke ekonomisini yüksek teknoloji ile desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz bu projelerle ülkemiz ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Alın ve akıl teriyle yeşeren fikirlerin girişimlere, girişimlerin başarıya dönüşmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ODTÜ, hem yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla hem de bilgiyi ekonomik değere dönüştürmeyi önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'nin bilim, teknoloji ve girişimcilik yolculuğundaki kıymetli rolünü önümüzdeki dönemde daha da derinleştirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından merkezlerin açılış kurdelesi kesildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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