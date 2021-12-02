Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun değişmez üç gündemi olduğunu belirterek, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak insanların verilerinin alınıp reklam unsuru olarak kullanılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Twitch uygulaması üzerinden dolandırıcılık yapıldığını söyleyen Yayman, dijital dünyanın yönetsel ve hukuksal çerçeveye alınmasını ontolojik bir konu olarak gördüklerini belirtti. Yayman, sosyal ağ şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmasına önem verdiklerini kaydederek, sosyal ağlarda bir boşluk olduğuna dikkat çekti. Yayman, "Türkiye'de en büyük uyuşturucu sağlayıcı merkezlerinden bir tanesi dijital ağlar haline gelmiş durumda. Bunun üzerinden beyaz kadın, insan ticareti ve pek çok konuda büyük bir problem var. Biz bunların hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması ve bu konuda ciddi yaptırımlar uygulanmasını istiyoruz. Dijital ağların yapıcı etkisinin bir kenara bırakılarak yıkıcı etkisinin ortaya çıkması, süreçteki paradoksal gelişmelerden bir tanesidir" dedi.

Sosyal medyada aşı karşıtı propagandaların yapıldığına dikkat çeken Yayman, dijital ağların yıkıcı etkilerinin ortaya çıkmasını istemediklerini ifade etti. - ANKARA