Dijital Mecralar Komisyonu'ndan Bilgilendirme Hattı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, vatandaşların dijital mecrada karşılaştığı sorunlar veya olumsuz yayınlarla alakalı Komisyonu bilgilendirmesi için bir "bilgilendirme hattı" kurabileceklerini bildirdi.

Elmas, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı seçilmesinin ardından planladıkları çalışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Komisyonun gündemiyle alakalı rutin toplantılar yapmaya devam edeceklerini belirten Elmas, "Önümüzdeki 15 gün içerisinde yeni dönemde bizimle çalışmak üzere seçilen arkadaşlarımızla bir araya gelip ilk gündemli toplantımızı yapacağız." dedi.

Toplantıda internet yayınlarıyla ilgili toplumu ilgilendiren konular, sorunlar ve çözüm bekleyen gündem maddeleri üzerinde duracaklarını dile getiren Elmas, gündemlerinde, çözüme yaklaştıkları konuların da olduğunu söyledi. "Dijital telif" ve çocuklar için sosyal medyada yaş sınırının bu konular arasında yer aldığını kaydeden Elmas, "Şimdi onları biraz daha netleştirme zamanı. İlerlettiğimiz noktadan biraz daha sonuca doğru gitmemiz söz konusu olacak." diye konuştu.

Dijital alanlardaki telifle ilgili çalışmaların nasıl olabileceği, buna Türkiye'nin ne kadar hazır olduğu, içerik üreticilerinin bu konudaki haklarının nasıl korunabileceğine dair de zaman zaman fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Elmas, "Ama bunların sonuç almaya doğru gitmesi lazım. Kanunla düzenlenmesi gereken taraflar için görüşlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Bu tür alanlarda yeni dönemde Dijital Mecralar ekibi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzmanların, Dijital Mecralar Komisyonunun ilgi alanlarına giren konularla ilgili taramalar yaptıklarını ancak toplumun bu alanda karşılaştıkları sorunlardan geniş anlamda haberdar olmanın zor olduğunu ifade eden Elmas, "Toplumun bizim sorumluluk alanımıza giren olaylarla veya karşılaştığı birtakım yayınlarla alakalı bizi bilgilendirmesi noktasında bir bilgilendirme hattı kurabiliriz." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Toplumun her kesiminde yaşanan problemlerden geniş manada haberlerinin olamayabileceğinin altını çizen Elmas, vatandaşlardan, beklentileri, Komisyonun çalışma alanıyla ilgili karşılaştığı sorunlar, düzenlenmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini talep ettiği konular ve insanlık yararına yapılacak çalışmalara ilişkin isteklerini Komisyona bildirmeleri için destek istedi. Bu amaçla "bilgilendirme hattı"nın söz konusu olabileceğini vurgulayan Elmas, "Vatandaşlarımızın bize bu noktada ulaşmasını arzu etmekteyiz." dedi.

Sanal bahis de Komisyon gündeminde

Sanal bahisle alakalı toplumda bir rahatsızlık olduğunu da belirten Elmas, bu konuda ne tür tedbirler alınabileceğinin üzerinde duracaklarını söyledi.

Bu nedenle birçok ailenin yıkıma doğru gittiğine işaret eden Elmas, bunların önlenmesiyle alakalı bir çalışma yapmayı düşündüklerini anlattı.

Gençleri, aileleri ve tüm kullanıcıları medya okuryazarlığı konusunda bilinçli hale getirmek için bir yol takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Elmas, "İşin bir yasal, önleyici, düzenleyici bölümü olduğu gibi bir de bu sonuçları görmeden önce başlangıçta alınması gereken tedbirlerle alakalı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Dijital Mecralar Komisyonunun alanına giren konularda birtakım planlamalar yapıp yasal düzenlemelere yönelik görüşlerini ilgili mecralara ulaştırma noktasında çalışmalar yapacaklarını açıklayan Elmas, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dijital alan, aslında ülkenin ortak meselesi. Belki bazı konularda birtakım siyasi ayrılıklar söz konusu olabilir ama dijital mecraların kapsam alanında özellikle çok daha ortak, çok daha katılımcı bir çalışmanın olması gerekiyor. Çünkü muhatap kitle ülkenin gelecek kuşakları, aile, toplumsal bütünlüğümüz. Herkes daha huzurlu bir Türkiye, daha bilinçli bir kullanıcı grubu, daha planlı bir sosyal mecra, sosyal medya alanını düşünmektedir. ve biz, birtakım çalışmalar geliştirerek, zenginleştirerek, yaygınlaştırarak çok daha güzel hizmetlerin yapılmasını, çok daha bilinçli bir kullanıcı kitlesinin oluşmasını sağlayabiliriz."

Elmas, Komisyonun çalışmalarını kolaylaştıracak, yönlendirecek, çözüm noktasında öneriler sunacak bütün paydaşların önerilerine, bütün kurum ve kuruluşların bilgilerine ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekledi.