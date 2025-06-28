Dijital Mecralar Komisyonu'ndan Bilgilendirme Hattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dijital Mecralar Komisyonu'ndan Bilgilendirme Hattı

28.06.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazım Elmas, dijital sorunlara dair bilgilendirme hattı kurmayı planladıklarını açıkladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, vatandaşların dijital mecrada karşılaştığı sorunlar veya olumsuz yayınlarla alakalı Komisyonu bilgilendirmesi için bir "bilgilendirme hattı" kurabileceklerini bildirdi.

Elmas, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı seçilmesinin ardından planladıkları çalışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Komisyonun gündemiyle alakalı rutin toplantılar yapmaya devam edeceklerini belirten Elmas, "Önümüzdeki 15 gün içerisinde yeni dönemde bizimle çalışmak üzere seçilen arkadaşlarımızla bir araya gelip ilk gündemli toplantımızı yapacağız." dedi.

Toplantıda internet yayınlarıyla ilgili toplumu ilgilendiren konular, sorunlar ve çözüm bekleyen gündem maddeleri üzerinde duracaklarını dile getiren Elmas, gündemlerinde, çözüme yaklaştıkları konuların da olduğunu söyledi. "Dijital telif" ve çocuklar için sosyal medyada yaş sınırının bu konular arasında yer aldığını kaydeden Elmas, "Şimdi onları biraz daha netleştirme zamanı. İlerlettiğimiz noktadan biraz daha sonuca doğru gitmemiz söz konusu olacak." diye konuştu.

Dijital alanlardaki telifle ilgili çalışmaların nasıl olabileceği, buna Türkiye'nin ne kadar hazır olduğu, içerik üreticilerinin bu konudaki haklarının nasıl korunabileceğine dair de zaman zaman fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Elmas, "Ama bunların sonuç almaya doğru gitmesi lazım. Kanunla düzenlenmesi gereken taraflar için görüşlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Bu tür alanlarda yeni dönemde Dijital Mecralar ekibi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzmanların, Dijital Mecralar Komisyonunun ilgi alanlarına giren konularla ilgili taramalar yaptıklarını ancak toplumun bu alanda karşılaştıkları sorunlardan geniş anlamda haberdar olmanın zor olduğunu ifade eden Elmas, "Toplumun bizim sorumluluk alanımıza giren olaylarla veya karşılaştığı birtakım yayınlarla alakalı bizi bilgilendirmesi noktasında bir bilgilendirme hattı kurabiliriz." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Toplumun her kesiminde yaşanan problemlerden geniş manada haberlerinin olamayabileceğinin altını çizen Elmas, vatandaşlardan, beklentileri, Komisyonun çalışma alanıyla ilgili karşılaştığı sorunlar, düzenlenmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini talep ettiği konular ve insanlık yararına yapılacak çalışmalara ilişkin isteklerini Komisyona bildirmeleri için destek istedi. Bu amaçla "bilgilendirme hattı"nın söz konusu olabileceğini vurgulayan Elmas, "Vatandaşlarımızın bize bu noktada ulaşmasını arzu etmekteyiz." dedi.

Sanal bahis de Komisyon gündeminde

Sanal bahisle alakalı toplumda bir rahatsızlık olduğunu da belirten Elmas, bu konuda ne tür tedbirler alınabileceğinin üzerinde duracaklarını söyledi.

Bu nedenle birçok ailenin yıkıma doğru gittiğine işaret eden Elmas, bunların önlenmesiyle alakalı bir çalışma yapmayı düşündüklerini anlattı.

Gençleri, aileleri ve tüm kullanıcıları medya okuryazarlığı konusunda bilinçli hale getirmek için bir yol takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Elmas, "İşin bir yasal, önleyici, düzenleyici bölümü olduğu gibi bir de bu sonuçları görmeden önce başlangıçta alınması gereken tedbirlerle alakalı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Dijital Mecralar Komisyonunun alanına giren konularda birtakım planlamalar yapıp yasal düzenlemelere yönelik görüşlerini ilgili mecralara ulaştırma noktasında çalışmalar yapacaklarını açıklayan Elmas, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dijital alan, aslında ülkenin ortak meselesi. Belki bazı konularda birtakım siyasi ayrılıklar söz konusu olabilir ama dijital mecraların kapsam alanında özellikle çok daha ortak, çok daha katılımcı bir çalışmanın olması gerekiyor. Çünkü muhatap kitle ülkenin gelecek kuşakları, aile, toplumsal bütünlüğümüz. Herkes daha huzurlu bir Türkiye, daha bilinçli bir kullanıcı grubu, daha planlı bir sosyal mecra, sosyal medya alanını düşünmektedir. ve biz, birtakım çalışmalar geliştirerek, zenginleştirerek, yaygınlaştırarak çok daha güzel hizmetlerin yapılmasını, çok daha bilinçli bir kullanıcı kitlesinin oluşmasını sağlayabiliriz."

Elmas, Komisyonun çalışmalarını kolaylaştıracak, yönlendirecek, çözüm noktasında öneriler sunacak bütün paydaşların önerilerine, bütün kurum ve kuruluşların bilgilerine ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Nazım Elmas, Teknoloji, Politika, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Mecralar Komisyonu'ndan Bilgilendirme Hattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
16:51
Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
16:46
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
16:46
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
16:24
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor İşte canlandıracak isim
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
16:23
Neler yaptı öyle Ancelotti Arda’nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
15:50
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon’u kurtarıyor
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
15:12
Meteoroloji uzmanları tarih verdi 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 13:18:43. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Mecralar Komisyonu'ndan Bilgilendirme Hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.