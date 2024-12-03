Dijital Sağlık Uygulamaları 40 Milyon Kişiye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dijital Sağlık Uygulamaları 40 Milyon Kişiye Ulaştı

Dijital Sağlık Uygulamaları 40 Milyon Kişiye Ulaştı

Doç. Dr. Şuayip Birinci, 'Neyim Var?' uygulamasının 40 milyon kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

03.12.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, "Neyim Var?" uygulamasını şu ana kadar 40 milyon kişinin kullandığını belirterek, "Dijital sağlık hizmetleri, hastanın kendi sağlığını izleme ve yönetme imkanı sunarak bireyin katılımını ve güçlenmesini sağlıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) işbirliğiyle Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" devam ediyor.

Etkinlik, dijital hastane uygulamaları, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler, yapay zeka ve ileri teknolojilerin sergilenmesi ile sağlık bilişim sektörüne dair önemli gelişmeleri değerlendirme imkanı sundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Dijital Sağlığın Geleceği" konulu oturumda, gelişen teknolojilerin sağlık sektöründe önemli yeniliklere yol açtığını anlattı.

Özellikle yapay zeka teknolojilerinin sağlıklı yaşamdan tedaviye kadar pek çok süreci dönüştürme ve sağlık sistemlerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu belirten Birinci, tanı koyma süreçlerinden tedaviye, kişiselleştirilmiş ilaçlardan klinik araştırmalara kadar her alanda yapay zekanın potansiyelinden faydalanılabileceğini ifade etti.

Birinci, gelecekte sağlık çalışanlarının, hastaların geçmiş ve güncel bütüncül verilerini kullanarak, yapay zeka modelleriyle tanı ve tedavi süreçlerinde destek alabileceklerini ve geleceğe yönelik öngörücü analizler yapabileceklerini vurguladı.

" Türkiye'de sağlık alanında yapay zekayla ilgili çalışmalar yürütüyoruz"

Yapay zekanın etkin kullanımı için standartlara dayalı ve esnek veri altyapıları oluşturulmasının kritik önem taşıdığına dikkati çeken Birinci, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sağlık alanında yapay zekayla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz Neyim Var? uygulaması da önemli. Uygulama, hastaların şikayetleri doğrultusunda sorular sorarak başvurmaları gereken branşları ve olası tanı tahminlerini sundu. 'Neyim Var?' uygulaması bugüne kadar yaklaşık 40 milyon farklı vatandaş tarafından kullanıldı. Dijital sağlık hizmetleri, hastanın kendi sağlığını izleme ve yönetme imkanı sunarak bireyin katılımını ve güçlenmesini sağlıyor."

Sağlıkta teknoloji kullanımının etik ve sosyal sorumluluk perspektifinden ele alınması gerektiğine işaret eden Birinci, "Verilerin gizliliği, her bir vatandaş için hakkaniyetli erişim ve dijital okuryazarlık gibi konular, sağlık teknolojilerinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Birinci, Sağlık Bakanlığı olarak "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında sağlık alanında teknolojiyi doğru şekilde entegre etmeye devam ederek, sağlığı daha erişilebilir, daha güvenli ve etkili hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

"HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Avrasya, antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Sağlık Uygulamaları 40 Milyon Kişiye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Dijital Sağlık Uygulamaları 40 Milyon Kişiye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.