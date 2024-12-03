Dijital Sağlık Uygulamaları 40 Milyon Kişiye Ulaştı

Politika

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, "Neyim Var?" uygulamasını şu ana kadar 40 milyon kişinin kullandığını belirterek, "Dijital sağlık hizmetleri, hastanın kendi sağlığını izleme ve yönetme imkanı sunarak bireyin katılımını ve güçlenmesini sağlıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) işbirliğiyle Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" devam ediyor.

Etkinlik, dijital hastane uygulamaları, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler, yapay zeka ve ileri teknolojilerin sergilenmesi ile sağlık bilişim sektörüne dair önemli gelişmeleri değerlendirme imkanı sundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Dijital Sağlığın Geleceği" konulu oturumda, gelişen teknolojilerin sağlık sektöründe önemli yeniliklere yol açtığını anlattı.

Özellikle yapay zeka teknolojilerinin sağlıklı yaşamdan tedaviye kadar pek çok süreci dönüştürme ve sağlık sistemlerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu belirten Birinci, tanı koyma süreçlerinden tedaviye, kişiselleştirilmiş ilaçlardan klinik araştırmalara kadar her alanda yapay zekanın potansiyelinden faydalanılabileceğini ifade etti.

Birinci, gelecekte sağlık çalışanlarının, hastaların geçmiş ve güncel bütüncül verilerini kullanarak, yapay zeka modelleriyle tanı ve tedavi süreçlerinde destek alabileceklerini ve geleceğe yönelik öngörücü analizler yapabileceklerini vurguladı.

" Türkiye'de sağlık alanında yapay zekayla ilgili çalışmalar yürütüyoruz"

Yapay zekanın etkin kullanımı için standartlara dayalı ve esnek veri altyapıları oluşturulmasının kritik önem taşıdığına dikkati çeken Birinci, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sağlık alanında yapay zekayla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz Neyim Var? uygulaması da önemli. Uygulama, hastaların şikayetleri doğrultusunda sorular sorarak başvurmaları gereken branşları ve olası tanı tahminlerini sundu. 'Neyim Var?' uygulaması bugüne kadar yaklaşık 40 milyon farklı vatandaş tarafından kullanıldı. Dijital sağlık hizmetleri, hastanın kendi sağlığını izleme ve yönetme imkanı sunarak bireyin katılımını ve güçlenmesini sağlıyor."

Sağlıkta teknoloji kullanımının etik ve sosyal sorumluluk perspektifinden ele alınması gerektiğine işaret eden Birinci, "Verilerin gizliliği, her bir vatandaş için hakkaniyetli erişim ve dijital okuryazarlık gibi konular, sağlık teknolojilerinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Birinci, Sağlık Bakanlığı olarak "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında sağlık alanında teknolojiyi doğru şekilde entegre etmeye devam ederek, sağlığı daha erişilebilir, daha güvenli ve etkili hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

"HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" yarın sona erecek.