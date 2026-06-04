Dikili Meclisinde Gerilim: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dikili Meclisinde Gerilim: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya

04.06.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'li Abdullah Özüdoğru, CHP'li Deran Türkoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi, özür bekliyor.

AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru, belediye meclisi toplantısında konuşma yaptığı sırada kendisine yönelik sinkaflı ifadeler kullandığını öne sürdüğü CHP'li Meclis Katibi Deran Türkoğlu'na tepki gösterdi.

Özüdoğru, yazılı açıklamasında, Dikili Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısının birinci oturumunun 2 Haziran'da Çandarlı Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantıda meclis başkanlığının izniyle söz aldığını belirten Özüdoğru, Çandarlı ve Dikili'nin çöp, temizlik, bozuk yollar, otopark sorunları ile Çandarlı Meydan Projesi ilişkin görüş, tespit ve önerilerini dile getirdiğini ifade etti.

Konuşması sırasında, ilgili bürokratların da söz konusu konular hakkında belediye meclisine ve şahsına yönelik açıklamalar yaptığını belirten Özüdoğru, toplantı sonrasında Dikili Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan canlı yayın kayıtlarını incelediğinde, CHP'li Meclis Katibi Deran Türkoğlu'nun kendisine yönelik sinkaflı ifadeler kullandığını tespit ettiklerini iddia etti.

Özüdoğru, "Farklı görüşlerin ifade edildiği bir ortamda, bir meclis üyesine yönelik böylesine yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerin kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu diyalog yalnızca şahsımı değil, aynı zamanda Dikili Belediye Meclisi'nin kurumsal saygınlığını ve demokratik işleyişini de zedelemiştir." ifadelerini kullandı.

Özüdoğru, konunun sosyal medya ile yerel basında yer bulmasına rağmen, ilgili kişilerden ve belediye yönetiminden herhangi bir özür açıklaması yapılmadığını belirtti.

Yaşananların farklı düşüncelere ve eleştirilere karşı tahammülsüzlüğün üzücü bir örneği olduğunu aktaran Özüdoğru, Dikili ve Çandarlı'nın sorunlarını dile getirmeyi ve çözüm önerilerini sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli de duruma tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sarf edilen ifadeler ve bu ifadelerin canlı yayında kamuoyuna yansıması, yalnızca meclis üyemize değil, onu temsil makamına taşıyan vatandaşlarımıza da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu durum, yalnızca bir anlık öfke veya talihsiz bir söz olarak değerlendirilemeyecek kadar ciddi bir mesele haline gelmiştir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dikili Meclisinde Gerilim: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:46:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Dikili Meclisinde Gerilim: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.