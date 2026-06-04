Dikili Meclisinde Gerilim: AK Parti ve CHP Karşı Karşıya

AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru, belediye meclisi toplantısında konuşma yaptığı sırada kendisine yönelik sinkaflı ifadeler kullandığını öne sürdüğü CHP'li Meclis Katibi Deran Türkoğlu'na tepki gösterdi.

Özüdoğru, yazılı açıklamasında, Dikili Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısının birinci oturumunun 2 Haziran'da Çandarlı Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantıda meclis başkanlığının izniyle söz aldığını belirten Özüdoğru, Çandarlı ve Dikili'nin çöp, temizlik, bozuk yollar, otopark sorunları ile Çandarlı Meydan Projesi ilişkin görüş, tespit ve önerilerini dile getirdiğini ifade etti.

Konuşması sırasında, ilgili bürokratların da söz konusu konular hakkında belediye meclisine ve şahsına yönelik açıklamalar yaptığını belirten Özüdoğru, toplantı sonrasında Dikili Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan canlı yayın kayıtlarını incelediğinde, CHP'li Meclis Katibi Deran Türkoğlu'nun kendisine yönelik sinkaflı ifadeler kullandığını tespit ettiklerini iddia etti.

Özüdoğru, "Farklı görüşlerin ifade edildiği bir ortamda, bir meclis üyesine yönelik böylesine yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerin kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu diyalog yalnızca şahsımı değil, aynı zamanda Dikili Belediye Meclisi'nin kurumsal saygınlığını ve demokratik işleyişini de zedelemiştir." ifadelerini kullandı.

Özüdoğru, konunun sosyal medya ile yerel basında yer bulmasına rağmen, ilgili kişilerden ve belediye yönetiminden herhangi bir özür açıklaması yapılmadığını belirtti.

Yaşananların farklı düşüncelere ve eleştirilere karşı tahammülsüzlüğün üzücü bir örneği olduğunu aktaran Özüdoğru, Dikili ve Çandarlı'nın sorunlarını dile getirmeyi ve çözüm önerilerini sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli de duruma tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sarf edilen ifadeler ve bu ifadelerin canlı yayında kamuoyuna yansıması, yalnızca meclis üyemize değil, onu temsil makamına taşıyan vatandaşlarımıza da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu durum, yalnızca bir anlık öfke veya talihsiz bir söz olarak değerlendirilemeyecek kadar ciddi bir mesele haline gelmiştir."