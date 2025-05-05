Dil Öğrenmenin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Politika

Dil Öğrenmenin Önemi Vurgulandı

Dil Öğrenmenin Önemi Vurgulandı

Yalçın Topçu, Türk Dil Bayramı'nda çok dilliliğin ve ana dilin önemini anlattı.

05.05.2025 19:01
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kendi ana dilinizi iyi bilmeniz, başka bir dili daha kolay öğrenmenize temel teşkil eder ve çok dilli bir insan olmanıza da katkı sağlar. Malumdur ki çok dil bilen bir insan, her toplumda ve her çağda kabul görmüş ve hayatın içinde hep bir adım önde olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Hollanda'da düzenlenen Türk Dil Bayramı programına çevirimiçi olarak katıldı. Burada konuşan Topçu, farklı dil öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Topçu, Macar Türkolog Arminius Vambery'in "Balkanlardan çıkan birisi, Türkçe konuşa konuşa Çin'e kadar seyahat edebilir" ve ABD Georgetown Üniversitesi'nden Prof. Dr. David Cuthell'in "Birçok yabancı dil bilirim. Bu diller arasında Türkçe öyle farklı bir dildir ki, yüz yüksek matematik profesörü bir araya gelerek Türkçeyi oluşturmuşlar sanki. Bir kökten bir düzine sözcük üretiliyor. Ses uyumuna göre anlam değişiyor. Türkçe öyle bir dildir ki, başlı başına bir duygu, düşünce, mantık ve felsefe dilidir" sözlerini hatırlattı. Gurbette yaşayan, orada doğup büyüyenlerin yaşadığı ülkenin dilini öğrenmesinin yanı sıra, ana dilleri Türkçeyi de en iyi şekilde öğrenmesi, konuşması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Kendi ana dilinizi iyi bilmeniz, başka bir dili daha kolay öğrenmenize temel teşkil eder ve çok dilli bir insan olmanıza da katkı sağlar. Malumdur ki, çok dil bilen bir insan, her toplumda ve her çağda kabul görmüş ve hayatın içinde hep bir adım önde olmuştur. Biz 'Bir dil bilen bir insan, iki dil bilen iki insan' sözünün sahibi olan büyük bir milletiz. Bu nedenle de öncelikle kendi kadim ana dilimizi iyi bilmemiz ve iyi konuşmamız, sonra da öğrenebildiğimiz kadar diğer dilleri öğrenmemiz gerekir. Davetiyenizde de belirtmiş olduğunuz gibi 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı ile Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilişinin ve Büyük Atatürk'ün emri ve bizzat katılımıyla 26 Eylül 1932'de yapılan 1. Türk Dili Kurultayı'nın ilk günü olan 26 Eylül'ün 'Dil Bayramı' olarak kabul edilmesinin yıldönümlerini bu vesile yürekten kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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