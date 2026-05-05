Dinç: Gazze'de Soykırım ve Açlık Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinç: Gazze'de Soykırım ve Açlık Devam Ediyor

05.05.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Milletvekili Dinç, Gazze'deki durumu eleştirerek insani yardım çağrısı yaptı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Barış Kurulu'na göre bugün Gazze'nin inşa edilmesi, insani yardımın gitmesi, siyonist çetelerin oradan uzaklaşması gerekirken, maalesef halen soykırım, açlık, yokluk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada etkileşim nesnelerine dönüştürdüğünü söyledi.

Bu şekilde çocukların gizlilik, güvenlik ve sağlıklı gelişim haklarının ihlal edildiğini anlatan Dinç, "Çocukların hem masumiyetini hem de geleceğini çalan ve dijital mecralarda bu çocukları teşhir edenlere karşı kesinlikle önlem alınmalı ve bu yayınlar yasaklanmalıdır." diye konuştu.

Dinç, Gazze'nin gündemden düşürülmemesi gerektiğini, Gazze'deki zulmü her platformda dile getirdiklerini ve dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'nin sadece bombalanmadığını, aynı zamanda ekolojik ve biyolojik bir yıkımla karşı karşıya kaldığını kaydeden Dinç, Gazze Barış Kurulu'nu eleştirdi.

HÜDA PAR'lı Dinç, "Sözde Barış Kurulu kurulmuş ama bu Barış Kurulu'nun amacı Gazze'deki soykırımı durdurmak olması gerekirken, tam aksine bir yönüyle işgalcilerin önünü açıyor. Barış Kurulu'na göre bugün Gazze'nin inşa edilmesi, insani yardımın gitmesi, siyonist çetelerin oradan uzaklaşması gerekirken, maalesef halen soykırım, açlık, yokluk devam ediyor. Hatta bugün Gazze'de hijyenik bir yapı olmadığından dolayı haşere baskını yapılmış ve 17 bin vaka söz konusu. Burada insanlar ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Gazze adeta açık bir hapishaneye dönmüş ve yakında belki de orada kitlesel ölümler gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dinç: Gazze'de Soykırım ve Açlık Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:53:32. #7.12#
SON DAKİKA: Dinç: Gazze'de Soykırım ve Açlık Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.