Dinç'ten Eczacılara İstihdam Çağrısı

14.05.2026 15:31
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Dinç, yeni mezun eczacıların istihdamı için kamu ve özel sektörde planlama gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, üniversiteden yeni mezun eczacılara kamu ve özel sektörde istihdam sağlanması için planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in, Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesiyle başlayan "Büyük Felaket"in (Nekbe) yarın 78'inci yıl dönümü olduğunu anımsattı.

İşgalci İsrail'in 78 yıldır Filistinlilere zulmettiğini belirten Dinç, şöyle konuştu:

"İşgalci İsrail geçmişte olduğu gibi bugün de hiçbir ilke, hukuk tanımadan ihlallerine devam ediyor, Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesine müsaade etmiyor. Açıkçası işgalci İsrail sadece Filistinli halkı için değil tüm insanlık için bir tehlike arz ediyor. İsrail, dünya barışı önünde en büyük engeldir."

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Dinç, 14 Mayıs'ın Bilimsel Eczacılık Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, eczacıların büyük bir özveriyle vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi.

Yeni mezun eczacıların istihdam sorunu bulunduğunu anlatan Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni mezun olanlar için bir yardımcı eczacılık mefhumu oluştu. 3 bin 500 kişiye bir eczacı düşecek şekilde bir planlama yapıldı. Bir yönüyle belki çok eczanenin açılması önlendi ancak yeni mezun olan eczacılarımız büyük bir zarar gördü. Ciddi manada fakülteler de açıldı. Bu eczacılarımız kendi mesleklerini icra edemiyor. Devlet hastanelerinde, kamu kurumlarında, özel hastanelerde eczacılara istihdam sağlanması gerekiyor. ya bu konuda bir planlama olması lazım ya da bu kadar fakültelerin açılmaması lazım. Eczacıların okuyup ondan sonra işsiz kalmaları gerçekten ciddi bir problemdir."

Dinç, kısa bir süre önce Hollanda, Belçika ve Fransa'da ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının, dövizle askerlik ücretinin düşürülmesini istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:36:51. #7.13#
