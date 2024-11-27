Dinçer: Üretici ve Esnaf Enflasyona Eziliyor - Son Dakika
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Politika

Dinçer: Üretici ve Esnaf Enflasyona Eziliyor

CHP'li Dinçer, enflasyon ve vergilerle ezilen üretici ve esnaf için hükümete acil tedbir çağrısı yaptı.

27.11.2024 16:17
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CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, üretici ve esnafın enflasyonun altında ezildiğini belirterek, hükümete bu kesimin üzerindeki maliyetleri düşürücü ve üretime yönlendirici tedbirleri alması konusunda çağrıda bulundu.

Dinçer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun önlenemediğini, faizlerin sürekli artış içerisinde olduğunu, üretici ve esnafın kredilere ulaşamadığını söyledi.

Türk lirasının sürekli değer kaybı içerisinde olduğunu, 1 aylık maaşların ilk haftasına bile yetmediğini belirten Dinçer, AK Parti hükümetinin vatandaşlara sürekli "tasarruf" ve "sabır" çağrısında bulunduğunu ancak kendilerinin şatafattan ödün vermediklerini savundu.

Ekonomik sıkıntıların vatandaşları canından bezdirdiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Tüm halk dolaylı ve dolaysız vergilerin altında inim inim inlerken bütün bu savurganlıklarına kaynak yaratmak adına yeni bir hamle peşinde hükümet. Gelir vergisi genel tebliğinde bir değişiklik yaparak e-ticaretle uğraşan yerli ve milli üreticilerimizden, gerçek ve tüzel kişilerden yine bir stopaj peşine düştü. Yasalaştırmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. İnsanlar e-ticaretle uğraşırken insanların kar elde edip etmediklerine bakmaksızın yaptıkları ciro üzerinden gerçek kişilerden yüzde 25, tüzel kişilerden yüzde 15 stopaj getirme çabası içindeler. Son derece yanlış uygulama. Ülkemizde 600 binin üzerinde e-ticaretle uğraşan vatandaşımız var. Yerli ve milli kaynaklarımız."

Dinçer, hükümetin enflasyonu düşürmek için esnafın üzerindeki vergi yükünü azaltması gerektiğini ancak bunun tersini yaparak sürekli maliyet arttırıcı uygulamalar peşinde olduğunu savundu.

Küçük imkanlarla el emeği ve göz nuruyla gece gündüz çalışan yerli ve milli üreticilere, esnafa yüzde 25 vergi getirildiğini söyleyen Dinçer, şunları kaydetti:

"Yönünüzü bizim milli ve yerli üreticilerimize dönün. Üreticilerimiz can çekişiyor, yüksek maliyet altında eziliyor. Hayvancılık, tarım ve ticarette de böyle. Küresel firmalara yaptığınız kıyaklardan vazgeçin. Yerli halkınıza sahip çıkın. Yoksa bu güzel ülkemizde ne üretici kalacak ne de esnafımız kalacak. Onları korumak adına acil olarak üzerlerindeki maliyetleri düşürücü ve üretime tekrar onları yönlendirici tedbirleri alalım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dinçer: Üretici ve Esnaf Enflasyona Eziliyor - Son Dakika

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