Dışişleri Bakan Yardımcısı: İsrail\'in Kudüs adımları uluslararası hukuku ihlal ediyor

Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "BMGK 1980 yılında 478 sayılı kararıyla İsrail'in atmış olduğu bu adımların uluslararası hukukun ihlali olduğuna karar vermiştir. Bu bağlamda İsrail'in atmış olduğu adımların Kudüs şehrinin statüsünün değiştirilmesine yönelik olduğunu ve bu noktada bir ihlal olduğunu ortaya koymuştur" dedi. - LAHEY