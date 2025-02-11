Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali ve Etiyopya\'yı Ziyaret Etti

Politika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran her alanda Türkiye ve Somali iş birliğini ele almak üzere Mogadişu'da temaslarda bulunmuş; Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Ahmed Fiqi ile Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed tarafından kabul edilmiş; Devlet Bakanı Ali Omar ile görüşmüştür. Görüşmelerde, Ankara Bildirisi uyarınca Etiyopya ve Somali arasında düzenlenecek teknik görüşmelere dair hazırlıklar da ele alınmıştır" denildi.

Öte yandan bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Yardımcı Burhanettin Duran, 6 Şubat'ta da Addis Ababa'yı ziyaret ederek muhataplarıyla verimli görüşmeler yaptı.