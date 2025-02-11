Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali ve Etiyopya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali ve Etiyopya'yı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali ve Etiyopya\'yı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ikili iş birliğini artırmak amacıyla temaslarda bulundu.

11.02.2025 18:21  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran her alanda Türkiye ve Somali iş birliğini ele almak üzere Mogadişu'da temaslarda bulunmuş; Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Ahmed Fiqi ile Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed tarafından kabul edilmiş; Devlet Bakanı Ali Omar ile görüşmüştür. Görüşmelerde, Ankara Bildirisi uyarınca Etiyopya ve Somali arasında düzenlenecek teknik görüşmelere dair hazırlıklar da ele alınmıştır" denildi.

Öte yandan bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Yardımcı Burhanettin Duran, 6 Şubat'ta da Addis Ababa'yı ziyaret ederek muhataplarıyla verimli görüşmeler yaptı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Burhanettin Duran, Dış Politika, Addis Ababa, Diplomasi, Mogadişu, Etiyopya, Politika, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali ve Etiyopya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali ve Etiyopya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.