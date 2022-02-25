Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz"

25.02.2022 00:57
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, " Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında bir açıklama yapan Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru Açıklaması Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına duyuru Açıklaması (Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz' (Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz'

Yavuz Selim Kıran, Ukrayna, Medya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" - Son Dakika
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