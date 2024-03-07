Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, temaslarını sürdürüyor. Serim, ziyaret kapsamında Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Serim, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Serim anıtlara çelenk bıraktı.
Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Bakan Yardımcısı Serim, "Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun cesur neferleri olarak can Azerbaycan'ı öz vatanımız gibi savunurken, yazdığınız şanlı destan aradan yıllar geçmesine rağmen şükran ve minnetle anılmaktadır. Kutsal vatan toprakları için eriştiğiniz bu şehitlik mertebesi, 'bir millet, iki devlet' şiarıyla vücut bulan ve bugün müttefiklik seviyesine ulaşmış Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin temelini oluşturmaktadır. Manevi mirasınızdan her daim aldığınız güçle kardeşlik münasebetlerimizi daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu vesile ile Kafkas İslam Ordusu başta olmak üzere her iki ülkenin bağımsızlık mücadelelerinde fedakarlıklarını esirgemeyen tüm şehitlerimizi şükran ve saygıyla yad ediyor, huzurlarınızda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aziz ruhlarınız şad olsun" dedi. - BAKÜ
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