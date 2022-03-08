Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı"

08.03.2022 00:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'dan 372 Türk vatandaşının Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını açıkladı. Çavuşoğlu paylaşımında, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu:  Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu:  Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Twitter, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı' - Son Dakika


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