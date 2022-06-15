Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm, biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm, biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik"

15.06.2022 21:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm, biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryası'yla da temas halindeyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryası'yla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusuna ilişkin soru üzerine, "İki ülkeye beklentilerimizi ve endişelerimizi iletmiştik. Onlardan somut cevap bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da görüşüyor. Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm. NATO Sekreteryası'yla da temas halindeyiz. Biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik. Şimdi onlardan yazılı şekilde cevap bekliyoruz" dedi.

Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridor oluşturulmasıyla ilgili soruya ise Bakan Çavuşoğlu, "Tahıl ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz. Lavrov ile Ankara'da görüştük. Askerler ve uzmanlar da görüştüler. Onların alması gereken talimatlar var. Lavrov'un söylediği gibi pozisyonları var. BM planının planı olduğunu, bunun meşruiyeti olduğunu, önemli olduğunu kendilerine anlattık" cevabını verdi.

Rusya- Ukrayna savaşı konusunda Çavuşoğlu, "Taraflar anlaşırsa bir araya getirebileceğimizi, daha sonra anlaşma çıkarsa işleyişi birlikte takip edebileceğimizi söyledik" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları ile ilgili olarak ise Çavuşoğlu, "Stoltenberg yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin endişelerini dile getiriyor, çaba sarf ediyor. Stoltenberg'in çabalarını takdire şayan buluyoruz" diye konuştu.

Karadeniz'de mayınların temizlenmesine ilişkin de Bakan Çavuşoğlu, "BM planı ve çalışmalarına göre mayınların temizlenmesi zaman alıyor. Mayınların nerede olduğuna göre güvenli hatlar oluşturuldu. Üç limana mayınların temizlenmesine gerek olmadan gemiler, plana göre Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle gidecek. Gelecek güvenli bölgede gemiler kontrol edilecek. Şu andaki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, AK Parti, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm, biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün Stoltenberg ile telefonla görüştüm, biz hangi konuda ne beklediğimizi her iki ülkeden de açıkça verdik" - Son Dakika
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