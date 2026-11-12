Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları\'na \'Türk milletinin gururusunuz\' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ülkeye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nı kabul ederek, "Sizleri burada görmekten onur duyuyoruz. Türk milletinin gururusunuz" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri yapmak üzere ülkeye gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nı kabul etti. Türk Yıldızları pilotlarını kapıda, "Burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz" sözleriyle karşılayan Ertuğruloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri burada görmekten onur duyuyoruz. Türk milletinin gururusunuz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının cumhuriyet coşkusuna katkı sağlayan Türk Yıldızları'na teşekkür eden Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirecekleri gösteride pilotlara başarılar diledi.