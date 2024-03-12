Dışişleri Bakanı Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruz'le görüştü

İmamoğlu, Tuzla'da halk buluşmasında projelerini anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da düzenlenen Halk Buluşması programında partililere hitap etti. İmamoğlu, kendi dönemlerinde yapılan iş ve hizmetlerin arttığını ve sosyal destekleri daha da arttıracaklarını belirtti. Ayrıca, evli çiftlere destek, Yenidoğan Destek Paketi ve okul beslenme paketi gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi. İmamoğlu, İstanbul İttifakı'nın büyük ve güçlü olduğunu vurgulayarak, birlikte daha güçlü bir hizmet dönemi başlatma çağrısı yaptı.