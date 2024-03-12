Dışişleri Bakanı Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruz'le görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruz'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyor. Fidan bu çerçevede başkent Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü. Söz konusu görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

12.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:01
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Dışişleri Bakanı Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruz'le görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyor. Fidan bu çerçevede başkent Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü. Söz konusu görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ruz'le görüştü - Son Dakika

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