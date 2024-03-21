Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi çerçevesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılıyor. Zirvenin düzenlendiği Brüksel EXPO'ya gelen Bakan Fidan, ülke liderleri ve mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fidan'ın Türkiye saati ile 13.30'da zirvede konuklara hitapta bulunması beklenirken, mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması planlanıyor.
Nükleer Enerji Zirvesi
Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınacak. - BRÜKSEL
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kayseri'deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. Erkilet Havaalanı'nda Down sendromlu öğrenciler ve protokol tarafından karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.
Bursa'da gerçekleştirilen bir dizi açılış için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile bir araya geldi. Dinçer, projelerini anlatırken Bakan Uraloğlu'ndan destek sözü aldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' olarak ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şalpazarı ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Şalpazarı'na yakışan en azından 2019'daki oy oranının üzerine çıkmak için gayret edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ilçenin talepleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki ayrı dernekte uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir simitçi, siyasi partilerin belediye başkan adaylarına destek vererek ibreyi o yöne çeviriyor. Önce CHP'ye destek veren simitçi, ardından Cumhur İttifakı'na ve şimdi de Demokrat Parti'ye destek verdi.
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