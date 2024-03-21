Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Zirvede, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve nükleer enerjinin küresel zorlukların çözümündeki rolü ele alınacak.

21.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi çerçevesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılıyor. Zirvenin düzenlendiği Brüksel EXPO'ya gelen Bakan Fidan, ülke liderleri ve mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fidan'ın Türkiye saati ile 13.30'da zirvede konuklara hitapta bulunması beklenirken, mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması planlanıyor.

Nükleer Enerji Zirvesi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Brüksel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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