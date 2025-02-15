Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61'nci Münih Güvenlik Konferansı marjında, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi. Bakan Fidan, AB'ye üyeliğin liyakat temelli olması ve Türkiye'nin adaylığının kimlik tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan görüşmede, Türkiye - AB ilişkilerinin somut adımlar içeren bir gündem çerçevesinde ilerletilmesinin önemine değindi. Türkiye'nin üyesi olduğu AB'nin bölgede daha etkin bir güç olabileceğini ifade etti.