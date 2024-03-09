Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda dönmek üzere Washington'dan ayrıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle 2 günlük bir ziyaret için geldiği Washington'daki temaslarını tamamladı. Yerel saatle Cuma akşamı 21.30'da (TSİ Cumartesi 05.30) Washington'dan ayrılan Dışişleri Bakanı Fidan'ın akşam saatlerinde Ankara'ya ulaşması bekleniyor.
Bakan Fidan ziyaretinin ilk gününde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Senato'da ise Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve Komite üyesi Senatörlerle, İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner ile görüşmüştü.
Bakan Fidan, Cuma günü ise Stratejik Mekanizma Toplantısını birlikte icra ettikleri ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmişti. Fidan, düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'ne ve SETA Washington Şubesi'ne, ayrıca Washington Post gazetesinin editör masasına konuk olmuştu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'ya hareketinden önce ABD ziyaretini değerlendirmek üzere Washington Büyükelçiliğinin konutunda Türk basın mensuplarıyla buluşmuştu. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Ziyaretini Tamamladı - Son Dakika
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, yerel seçimlerde diğer parti adaylarının 'milli görüşçü' olarak kendilerini ifade ettiklerini belirterek, milli görüşün temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve liderinin Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programına katılarak, esnafla projelerini ve hedeflerini paylaştı. Şirin, Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen programda yapacakları projeleri anlatarak, seçimleri kazanarak ilçeye hizmet etmenin onurunu yaşayacaklarını belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi. Yeni yüzyıldaki ilk ramazan ayına, mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini vurgulayan Büyükakın, bu mübarek ayların, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda, insanlığın yeniden asli kimliğine kavuşması gerektiğine işaret eden Büyükakın, ramazan ayında halka hizmetlerinin devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, sıcak yemek dağıtımları ve evde bakım hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Büyükakın, tüm vatandaşların hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesini temenni etti.
Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik, "Hemen hemen bütün ülkeler, daha önce dünyadaki hiçbir olayda bu derece üstünde bir oydaşma sağlamamıştı.
AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, düzenlenen lansman toplantısında projelerini kamuoyuyla paylaştı. Bucaklıoğlu, gençlere öncelik verdiğini belirterek, gençlik merkezleri oluşturmayı planladığını ifade etti. Ayrıca, parklar, plajlar, meydanlar, ulaşım, sağlık, çevre altyapısı gibi birçok alanda projeleri olduğunu söyledi.
30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları kapsamında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 91 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, iletişim kurdukları ve hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ankesörlü telefonlar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?